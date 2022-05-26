富邦媒釋700個職缺 拚亞洲首選線上平台

隨著疫情推升國內電商跳耀式成長，富邦媒 (8454-TW) 今 (26) 日宣布，全面擴大徵才計畫，祭出 240 種職缺，預計招募多達 700 人，尤其將強力延攬商品開發 / 經營、倉儲物流、科技資訊、後援服務等四大領域人才，並將投資培育新世代電商人才，目標朝亞洲首選的虛擬購物平台邁進。

富邦媒指出，隨著全齡化網購時代來臨，拓展站內品牌和商品豐富度的腳步不停歇，截至第一季品牌數已突破 2.35 萬個，商品庫存數則達 400 萬個。

為持續開發新產品並為消費者把關商品品質，並積極投入全台倉儲物流布局，富邦媒將電子商務商品開發 / 經營是 momo 列為長期延攬人才目標，要找尋具創新與創意的行銷菁英。

另一方面，由於物流倉儲人才是最後一哩路順暢運行的要角，將徵求倉儲物流經營管理、物流營運分析、倉儲品管物流檢驗、職業安全衛生管理、分貨維運、分貨理貨、機貨車配送等主管及專員。

而為了讓 momo 以數據驅動服務力全面升級，富邦媒今年也將大舉招聘科技資訊人才，包網站開發工程師、APP 程式開發工程師、程式設計工程師、資訊系統工程師、運籌系統工程師等。

此外，momo 與大專院校產學合作推行實習生計畫也持續進行中。