光寶科推O-RAN網通新品 聯手遠傳秀5G專網應用

光寶科 (2301-TW) 今 (23) 日宣布推出 O-RAN Split 2 架構的 5G 小基站與中央單元 (CU) 設備，公司表示，目前已與遠傳 (4904-TW) 合作展示 5G 軟硬整合與專網 (SA) 應用，可應用在智慧醫療等場域，未來將持續打造完整 5G 專網服務。

光寶科表示，此次新 O-RAN 產品為在地自主研發、設計、製造方案，此次推出的解決方案將使 5G 專網部署更迅速，降低業者導入 5G 專網門檻，協助企業快速佈署 5G 網路與廣泛垂直應用。

光寶科網路通訊事業處總監蘇渝宏表示，光寶科佈局 5G 領域數年，整合軟硬體研發、設計能力，O-RAN Split2 架構的 RDU 無線分佈單元是公司 O-RAN 架構系列新產品。

FlexFi RDU 為 5G NR sub-6G 小基站解決方案，將無線電單元 (RU) 和分佈式單元 (DU) 整合，降低客戶在佈建網路時的複雜度，快速建立高效能 5G 網路。

光寶科近年積極投入 5G 設備研發，產品涵蓋小基站 (Small Cell)、O-RAN 產品，並陸續推出一系列 5G NR FlexFi O-RAN 產品，結合 LiteNetics 網管系統，軟硬整合方案支援各類 5G 垂直場域。