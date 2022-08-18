蔡英文：淨零技術逐步成熟 帶動新興產業、消費端商機

蔡英文總統今 (18) 日上午出席「玉山 ESG 永續倡議行動」時表示，今 (2022) 年 3 月公布台灣 2050 淨零排放路徑，明年起將逐步要求企業揭露溫室氣體盤查資訊；接下來淨零技術越來越成熟，預計帶動新興產業、消費端商機。

蔡英文表示，玉山銀行集結許多企業發起 ESG 倡議行動，從一開始 32 家到今年已經超過 100 家，顯見永續發展目標就是企業界發展目標。

蔡英文進一步表示，從 2016 年以來，「能源轉型」就是政府施政的關鍵字，今年 3 月公布台灣 2050 淨零排放路徑，並提出了「十二項關鍵戰略」，整合跨部會資源，落實淨零轉型的長期願景目標。在關鍵戰略中，我們不只要讓現有技術發揮最大減碳效果；也持續投入氫能、地熱、海洋能及生質能等前瞻技術的研發，用科技力來加速再生能源的發展。

蔡英文強調，政府會持續引導並支持產業走向低碳轉型，今年起，遞件申請「投資臺灣三大方案」的廠商，必須在計畫書中，納入減排的規劃。從明年開始，金管會將會逐步要求企業揭露溫室氣體的盤查資訊，目標是 2027 年前所有上市櫃公司完成溫室氣體盤查。

蔡英文說，接下來淨零技術逐漸成熟，預期將帶動相關新興產業發展，預期將帶動相關新興產業的發展，能夠掌握儲能、智慧電網等龐大商機。消費端方面，民眾消費偏好改變，也會和企業端形成良性循環，未來低碳產品與服務將有更大市場商機。

玉山銀行董事長黃男州則表示，「玉山 ESG 永續倡議行動」2021 年由玉山銀行與 32 家企業夥伴共同發起，透過簽署「永續發展倡議書」，期望控制溫室氣體排放，減緩對氣候與環境衝擊，落實各項 ESG 作為，推動聯合國永續發展目標（SDGs），2022 年新增包括中華電信、力成科技、仁 寶電腦、長榮海運、信義房屋、英業達等 101 家企業加入「玉山 ESG 永續倡議行動」，包含各產業龍頭及隱形冠軍。