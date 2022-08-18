杏輝下半年營運優於上半年 明年7項產品上市

杏輝 (1734-TW) 杏國 (4192-TW) 今 (18) 日舉行集團聯合法說，董事長李志文表示，下半年藥品及功能性食品進入銷售旺季，整體營運將優於上半年，明年則會再上市三項學名藥、四項功能性食品。

杏輝上半年營收成長主要貢獻來自療效用藥及功能性食品，下半年進入銷售旺季，依照過往經驗會比上半年佳，加上後疫情時代，消費者建立長期保健觀念，預期藥品與功能性食品市場雙成長帶動下，全年營運看增。

李志文指出，集團除了加強內部管理外，也針對新項目、製程及品質管理、軟硬體整合及即時系統進行投資、投入數千萬元發展節能減碳、銷售部分也擴展至電商，奠定未來營收、獲利成長的基礎。

展望明年，杏輝預計新上市的學名藥有 3 項、功能性食品共 4 項，加上外銷地區已掌握 9 個國家可新增產品，進一步推升營收成長。

杏國新藥發展進度方面，旗下胰臟癌藥物 SB05PC 將依照美國食藥局 (FDA) 及台灣衛福部食藥署 (TFDA)，針對該臨床試驗計畫書內容指導修正後，再進行補件。

此外，SB05PC 同時在中國大陸申請胰臟癌一線用藥試驗，已取得中國藥監局 (NMPA) 許可執行三期人體臨床試驗，正在搭配當地的情況來進行推動。