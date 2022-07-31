杏輝兩大成長動能 全年獲利挑戰9年新高

製藥大廠杏輝 (1734-TW) 今年營運將明顯好轉，除了保健品與藥品需求持續增加，子公司杏國 (4192-TW) 臨床試驗已度過最燒錢的階段，杏輝預期，今年下半年營收、獲利將優於上半年，全年獲利有機會登 9 年來新高。

杏輝過去幾年投資杏國發展新藥，杏國胰臟癌新藥 SB05PC 過去在全球 7 個國家啟動三期臨床試驗，研發費用高，光是 2021 年虧損金額就達 4.58 億元，而杏輝持股 62%，認列損失約 2.8 億元。

事實上，杏輝每年獲利至少 4 億元，過去每年投入杏國的研發費用約 5 億元，不過杏國 SB05PC 全球臨床試驗告一段落，目前僅剩在中國繼續執行，也大幅降低杏輝支出費用。

杏輝除了子公司瘦身外，本業保健品與藥品需求持續增加，尤其近期明星商品蓉憶記，能幫助延緩衰老，今年銷售量迅速攀升，同時順應市場投放廣告，加上單價高推升業績成長。

藥品部分，杏輝表示，受到通貨膨脹、成本增加等因素影響，目前與供應商的合約陸續到期後，擬調漲藥品價格，不過上漲幅度目前還在與客戶溝通。

杏輝上半年營收 13.84 億元，年增 13%；法人預期，在保健與藥品挹注下，加上子公司費用負擔減少下，上半年每股純益上看 0.85 元，下半年獲利有望優於上半年，全年登 9 年新高。