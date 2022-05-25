〈南寶法說〉Q2營收將續創單季新高 毛利率谷底已過

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望後市，南寶表示，受惠運動品牌積極補庫存，第二季營收將續創單季新高，在成本轉嫁下毛利率谷底也已過並將走升，全年營收、獲利將優於去年。

南寶第一季每股純益躍增至 6.18 元，其中大連化工股利貢獻達 4 元，公司指出，過去承諾每年至少發放每股現金股利 6 元，而大連化工貢獻每股純益至少會配發一半。如此意味今年現金股利可望達 8 元以上，以今日收盤價 131.5 元計算，現金殖利率達 6%。

南寶表示，鞋材接著劑為今年最大成長動能，該業務可較去年成長雙位數，目前運動品牌客戶庫存仍不高，正持續積極回補庫存，且終端市場需求仍強，預計第二季將可望延續第一季強勁動能，今年鞋材業務無淡旺季之分，運輸狀況則已看到好轉跡象。

另外，南寶認為，消費產品、工業用黏著劑第二季營收將優於上季；而塗料與建材業務隨著全球消費市場景氣、經濟活動擴張，也將維持保持一定成長動能。

不過，原物料成本仍在高點，南寶指出，隨著石油價格穩定，預估第二季、第三季原料價格不會有太大變化、逐漸回跌，第二季將會持續調漲產品價格轉嫁成本，期望帶動毛利率逐季上升。

至於中國封城，南寶表示，昆山廠 4 月生產上有收到影響，目前已完全開放，昆山主要生產塗料等產品，已協調中國其他三廠支援出貨，影響營收僅約個位數，而鞋材產能多在華南，因此影響不大。