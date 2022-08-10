南寶成本轉嫁Q2獲利向上 每股賺2.58元

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，稅後純益 3.1 億元，季減 58.3%、年減 7.5%，每股純益 2.58 元；其中，第一季稅後純益 7.45 億元，扣除大連化工股利挹注 4.75 億元，單季稅後純益 2.7 億元，第二季純益仍較第一季成長 14.8%，顯示成本控管有成。

南寶第二季營收 56.1 億元，季增 13.4%、年增 22.1%，毛利率 22.8%，季增 0.7 個百分點、年減 0.55 個百分點，營益率 7.5%，季增 1 個百分點、年增 0.84 個百分點，稅後純益 3.1 億元，季減 58.3%、年減 7.5%，每股純益 2.58 元。

南寶受惠成本逐步轉嫁，第二季獲利仍成長，表現符合公司預期。

南寶上半年營收 105.6 億元，年增 18.7%，毛利率 22.56%，年減 2.3 個百分點，營益率 7.04%，年減 0.6 個百分點，稅後純益 10.56 億元，年增 71.06%，每股純益 8.76 元。

展望後市，南寶預期今年營收、獲利將優於去年，鞋材接著劑是今年成長動能。不過，隨著通膨使經濟衰退隱憂蔓延，終端需求放緩，下游品牌商、製鞋廠也出現雜音，公司預計下周召開法說，釋出最新市況展望。