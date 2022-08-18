巴菲特今年在股票己砸下近600億美元 超過了過去3年的總額

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的控股公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 今年在股票上已經投入了近 600 億美元，超出了前幾年所投入的金額。

波克夏海瑟威在今年上半年砸下了約 570 億美元買進股票，超過了過去 3 年的總投資金額。該公司對花旗 (C-US)、派拉蒙 (PGRE-US) 和動視暴雪 (ATVI-US) 建立了數十億美元的部位，對雪佛龍 (CVX-US) 的持股也增加 4 倍至 250 億美元。

此外，自 6 月底以來，波克夏海瑟威對西方石油 (OXY-US) 買入了 17 億美元的股票，使今年該公司的總投資額達到約 590 億美元。

若減去波克夏海瑟威上半年 120 億美元的股票出售，淨買進金額仍接近 500 億美元。相比之下，該公司在 2019 年初至 2021 年底淨賣股金額為 120 億美元的股票。

自 1993 年以來的數據的分析顯示，波克夏海瑟威上一次寫下年度買股金額新高是在 2018 年，當時共買進 430 億美元，買進淨額 240 億美元。

另外，波克夏海瑟威的現金部位在去年第三季激增至創紀錄的 1490 億美元。但是，今年上半年，現金部位縮水了 30% 至 1050 億美元，主因就是該公司更為積極的買入股票。

值得注意的是，波克夏第二季買進 390 萬股蘋果 (AAPL-US) 的股票，總持股部位增為 1251 億美元，占波克夏 3277 億美元投資組合的約莫 40%，為最主要持股。