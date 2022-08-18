電金傳權值股熄火 台股跌68點收15396點 摜破五日線

美國聯準會恐繼續升息，美股周三 (17) 日全盤盡墨，台股今 (18) 日由晶圓雙雄及聯發科等半導體族群領跌，傳、金權值股也走弱，盤勢轉由個股表現，盤中一度跌超過 150 點，不過尾盤低接買盤進場，終場下跌 68.69 點，收今日最高 15396.76 點，成交量縮至 1978.8 億元，跌破五日線。

櫃買指數則開低走高，盤中翻紅後一路上衝，終場上漲 2.25 點或 1.17 %，收在 193.57 點，成交值 743.7 億元。上市櫃成交值合計 2722.5 億元。

觀察電子權值股表現，台積電下跌逾 1%，摔落五日線，鴻海小跌，同樣失守五日線，聯發科為三雄中相對有撐，聯電、日月光投控、大立光、研華、矽力 - KY、國巨同步收黑。近期股價連自走跌的電子股則展開反攻，廣達、瑞昱勁揚 2%，南電、欣興也收紅。

航運族群表現相對強勢，散裝航運逆勢啟航，新興強攻漲停，中航上漲超過 3%，四維航、裕民、益航、台航表現也都不俗，陽明也力守盤上。

觀光類股再獲資金青睞，瓦城下半年營運可望強彈，今日填權息交投火熱，強攻漲停，豆府也大漲 5%，聯發國際、劍湖山、海灣、易飛網、華園、八方雲集漲幅都超過 1%。

在國內恐爆發新一波 BA5 疫情下，生醫族群近期股價強勢，ABC-KY、美時、益得、台生科、合世強攻漲停，智擎、欣大健康、健喬狂飆超過 6%，承業醫、寶齡富錦同步飆漲超過半根停板，懷特、晉弘漲幅也都超過 2%。