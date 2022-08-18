〈台股盤前〉市場觀望成交量疲弱 指數短線上攻力道受阻

台股持續站穩季線，昨 (17) 日終場小漲 44 點收在 15465 點，站上近期波段新高，儘管通膨壓力稍緩，但因外資尚未回流台股，在成交量有限的情況下，短線上攻力道有限。

美國通膨壓力降溫，加上國安基金隨時待命進場，激勵台股近日連日站穩季線關卡，以類股族群來說，包括電子與金融已收復季線，只剩傳產尚未站回季線，在成交量無法明顯放大下，研判台股短線將持續在季線附近震盪整理。

以資金籌碼來看，目前僅投信持續買超，外資與自營商則同步站在賣方，三大法人仍是賣多買少，反映儘管有總經數據和緩、政策作多加持，仍然難以消彌市場疑慮，持續場邊觀望，導致成交量無法明顯放大。

但法人也認為，目前雖只剩投信持續買超撐盤，但只要指數能守住季線，法人交易量能沒有明顯消退，預期仍可支撐季線站穩後，進一步向上挑戰另一個波段新高。

法人指出，雖然通膨數據已有和緩跡象，聯準會可望暫停鷹派升息態勢，經濟衰退風險警報可望暫時解除，但因消費性電子仍持續調整庫存，對於電子股而言仍是一大壓力。

但要注意的是，市場擔憂聯準會仍將持續升息打擊通膨，而美股也趕在聯準會會議紀錄揭露前夕，提前反應提款落跑，美股四大同步應聲下挫，預期美股走弱外溢到台股機率頗高。

法人提醒，目前台股類股輪動性高，短線宜避開漲多個股，建議可轉進有基本面、成長優勢等個股逢低布局。



