〈台股盤前〉觀望氣氛濃厚成交量萎縮 短線上攻力道有限

台股昨 (18) 日在電子權值股熄火下，小跌 68 點作收，守住季線支撐，也反映整體市場觀望氣氛濃厚，而美股四大指數、台指期夜盤同樣在平盤上震盪，並以小漲作收，今日適逢周五、成交量恐持續萎縮，在缺乏資金優勢下，預期短線上攻力道仍有限。

美股四大指數 18 日收盤表現，均以上漲作收，其中，費城半導體指數上漲 67.6 點或 2.28% 最為強勁，收在 3037.8 點，道瓊指數、那斯達克、標普 500 也力守紅盤，台股 ADR 中，晶圓雙雄同步收紅，台積電 (TSM-US)、聯電 (UMC-US) 漲幅均在 1% 以內。

盤面焦點，全台缺車荒持續影響交車速度，車市龍頭和泰車總經理蘇純興 18 日出席活動，拋出震撼彈，下修今年銷量，由原先預期的 15.5 萬台降至 14.7 萬台，下修幅度約 5%，整體市場規模也由 46 萬台下修至 43 萬台，降幅約 6.5%。

鴻海董事長劉揚偉表示，今年營收突破 6 兆元沒有問題，而鴻海成立至今快 50 年，也在思考該如何邁向下個 50 年，打造百年企業，他也透露，將聯手供應商成立 ESG 綠能基金，規模大概幾十億元，除了跟供應商一同購買綠電外，也投資電站、再生能源以及新環境科技等領域。

面板廠法說會展望出爐，群創對下半年展望仍保守看待，董事長洪進揚指出，將視市場狀況調度生產資源，由於終端庫存去化較預期緩慢，估第三季產能利用率將下滑至 5-7 成，下修出貨從原本估持平調整成季減，價格則受惠產品組合改善，平均售價 (ASP) 季減幅較原先預估的收斂，中小面板廠彩晶對下半年營運則持穩看待，力拚稼動率維持 9 成以上。