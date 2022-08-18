〈台股盤中〉電子權值遇壓大跌百點 回測季線支撐

台股今 (18) 日隨美股四大指數疲軟，開低震盪走低，盤面上權值股熄火，生技醫療、中小型股點火逆勢抗跌，但仍不敵電子賣壓，午盤前大跌逾百點，回測季線支撐，預估成交量再較昨日收斂，估達 1900 億元。

電子權值股一片綠油油，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 跌幅均超過 1%，雙雙失守 5 日線，成壓盤重心，聯發科、日月光投控、鴻海、台塑四寶、金融族群也均在盤下震盪。

高價股方面，股王大立光今日進行除息交易，每股將配發 39.5 元現金股利，除息參考價為 2035 元，早盤以紅盤開出後緩步墊高，最高來到 2055 元，填息達逾 5 成，股后信驊表現則相對弱勢，午盤前下跌 1%，不過包含旭隼、力旺、AES-KY 等都維持紅盤表現。

盤面上強勢族群，生技醫療族群再度吸引買盤青睞，益得、合世、美時、台生材午盤前均亮燈攻上漲停價位，佰研、寶齡富錦、建喬、亞諾法等漲幅也都超過半根停板，從成交比重觀察，化學生技類股午盤前也超越航運股，比重上升至 1 成，僅次電子族群。

電子紙大廠元太法說報喜，認為下半年營運將逐季成長，且擴展腳步不停歇，今股價開高走高，午盤前攻上漲停價 238 元，再刷掛牌以來新高價，也激勵電子紙概念股表現，晶宏也一度亮燈，漲幅達逾 9%，天鈺、振曜漲幅均超過半根停板。

另一方面，台灣 MicroLED 新兵錼創 - KY 今日正式在創新板掛牌上市，每股參考價為 105 元，一開盤即亮燈鎖死漲停價，漲幅達 10%，更有逾千張委買排隊，隨著錼創掛牌，主要股東包含友達、富采投控、光寶科等也可望同步沾光。

展望後市，雖然美國通膨數據已有和緩跡象，但聯準會透露未來還有升息空間，且下半年消費性電子仍將面臨調整庫存壓力，加上台股近期成交量維持低檔並未明顯放大，預期短線將維持類股輪動整理格局。