幣圈動盪連鎖反應 三箭資本聲請破產、Voyager暫停提款

幣圈深陷寒冬之際，本周動盪事件頻傳，大咖業者忙著應付清算、交易暫停、提款凍結等問題，還有公司聲請破產保護。

加密貨幣避險基金「三箭資本」(Three Arrows Capital) 本周稍早遭英屬維京群島法院勒令清算，並於周五 (1 日) 依據美國破產法第 15 章 (適用於涉及多個國家的破產程序)，向紐約法院聲請破產保護，以進行清算。

加密貨幣經紀商 Voyager Digital 則在周五宣布暫停交易、存提款和代幣獎勵，導致該股暴跌多達 43%，加幣貨幣借貸業者 BlockFi 則宣布，已與交易所 FTX US 達成收購協議，交易價碼 2.4 億美元，協議包含 4 億美元的循環信貸機制。

加密貨幣市場近期遭血洗，市值已蒸發 2 兆美元，反映美國聯準會 (Fed) 等主要國家的央行積極升息，且全球經濟成長降溫，促使投資人拋售投機資產。

美國這個周末進入 7 月 4 日「獨立日」的連續假期，任何風吹草動都可能引發行情震盪，令投資人不安。

一名加密貨幣投資人說：「我以為 (幣圈動盪的) 連鎖反應在 6 月中旬就已經停止了，但現在擔心下周二 (4 日) 以前會爆出更多壞消息。」

幣圈最近的動盪大多由三箭資本引發，該公司因重押做多從比特幣到 Luna 等數位資產，蒙受鉅額虧損。

更全面的影響正開始顯現，Blockchain.com 和加密衍生品交易所 Deribit 本周證實自己是尋求三箭清算的債權人之一，Blockchain.com 透露，正配合新加坡金管局 (MAS，央行) 對三箭資本的調查。

Multicoin 資本創辦人 Kyle Samani 說，有必要對加密貨幣市場進行適當的管制並提高透明性，產業組織也應該集結力量，保護散戶。

幣圈的動盪升高監管壓力之際，歐盟本周就加密市場法規 (MiCA) 達成共識，將針對加密貨幣從嚴立法監管，該法規預定 2023 年底生效。