研調上調O-RAN市場成長規模 台廠搶先佈局

研調 Dell’Oro 集團 27 日發布報告指出，有鑒於 O-RAN 成長動能增強，上調 O-RAN 市場成長力道，預計全球 O-RAN 基站、無線設備市場營收規模，未來五年將成長至 200 億美元，2026 年在整體 RAN 市場市占率約 15%，台廠中磊 (5388-TW)、台揚 (2314-TW)、光寶科 (2301-TW) 等廠已積極卡位，將搭上 O-RAN 商機。

Dell"Oro 副總 Stefan Pongratz 表示，O-RAN 持續正向發展，現階段有三個 O-RAN 成長動能併行，包含中小型電信商、早期卡位的大型電信商，以及觀望的大型電信商。

研調機構認為，亞太、北美地區將主導未來 O-RAN 的投資與發展，預計 RF、頻譜設備建置，O-RAN 設備、技術投資將占 O-RAN 資本支出 90% 以上。

台廠也不缺席這波 O-RAN 趨勢，台揚 O-RAN RU 射頻模組目前主要供應日本 NEC 以及 DISH，DISH O-RAN 服務已在上半年商轉，台揚下半年出貨看增。

而主動天線單元 (AAU) 市場目前 O-RAN 架構發展最快的樂天電信 AAU 設備，則由中磊所提供。另外，光寶科近期也推出 O-RAN Split 2 架構的 5G 小基站與中央單元 (CU) 設備，先與國內電信商遠傳進行合作。

目前 O-RAN 主要由中小型電信商 (又稱綠地投資 Green Field) 參與建置，這些電信商是從零開始建置採用 O-RAN 的設備與系統，台揚目前主要的兩大客戶 DISH 與 NEC，便是前兩大綠地投資電信商。

而擁有頻譜、在市場上已佔有一席之地的大型電信商，則稱為棕地投資人 (Brown Field)，部分歐洲、印度電信商也在初期開始進行試點，其餘大型電信商對於 O-RAN 的投資較為保守。