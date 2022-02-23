〈財報〉居家裝修暴增 勞氏第4季銷售額增5% 調升財測

勞氏 (Lowe"s)(LOW-US) 周三 (23 日) 表示，由於美國人在房市緊張之際購屋、修理或翻新房屋，第 4 財季銷售額增加了 5%，超過華爾街的預期。

這家家居裝修零售商調升財測，股價在盤前交易上漲逾 3%。

該公司表示，預計 2022 財年每股獲利將在 13.10 美元至 13.60 美元之間，營收為 970 億美元至 990 億美元。之前的預測是今年每股獲利 12.94 美元，營收 970 億美元；2022 財年比 2021 財年多出一周。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司截至 1 月 28 日當季業績與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利：1.78 美元，預期 1.71 美元

●營收：213.4 億美元，預期為 209 億美元

勞氏第 4 季淨利從一年前的 9.78 億美元或每股 1.32 美元增至 12.1 億美元或每股 1.78 美元。高於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.71 美元。

銷售額從去年的 203.1 億美元攀升至 213.4 億美元，超過分析師預期的 209 億美元。

勞氏的美國同店銷售額在第 4 季增加了 5.1%。該公司表示，家庭裝修專業人士的銷售額在當季也增加了 23%。專業人士往往是更穩定和高獲利的客戶。

截至周二 (22 日) 收盤，勞氏股價在過去 12 個月上漲了 27%。股價周二收於 214.59 美元，市值達 1445.8 億美元。