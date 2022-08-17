新台幣升勢短線有壓 善用利變型保單傳承資產

新台幣兌美元觸及 30 元關卡，民眾外幣理財策略也須有所調整，專家提醒，在投資市場紊亂時期，投資角度建議可從「價格投資」轉換到「價值投資」，不妨趁新台幣貶值的機會，透過利變型保單布局傳承規劃。

新台幣兌美元從 2 月底以來貶破 28 元後就一路狂貶，8 月初甚至觸及 30 元關卡，然而在全球經濟因烏俄戰爭、新冠疫情、升息與通膨等等因素，陷入震盪整理，讓新台幣短期內暫看不到升值的樂觀條件。

保經公會榮譽理事長朱水源認為，在國際投資市場紊亂之際，家庭財務操作應「重防守、輕攻擊」，而投資角度須從「價格投資」轉換到「價值投資」，將部分家庭財富穩妥鎖定，才有機會度過經濟亂流，達到財富傳承的目的。

根據朱水源觀察，近期有許多中高資產客戶，利用新台幣貶值的時機，分批將手上的外幣商品換成新台幣，加上擔憂未來金融投資標的價格劇烈變動會進一步造成資產配置比例失衡，紛紛轉進繳費年期不長的保險商品來保全所握有的新台幣資產，甚至趁機完成部分的財富傳承規劃。

朱水源表示，市場上不乏能將財富鎖定並傳承給後代的保險商品，而中高資產族群除了財富保全的需求外，更需要一個對應未來醫療發展的彈性保障解決方案。

朱水源舉例，從近期詢問度頗高的保險商品「友邦人壽增利 High 利率變動型終身壽險」來說，保單涵蓋利變型終身壽險的優點，其所搭配的「醫便利醫療照護」設計，讓保戶只要符合保單約定的條款，便可於入住醫院當日起算 6 個月內申請「醫便利醫療照護」免息保單借款。

該張保單的「醫便利醫療照護」免息保單借款，只需憑醫生證明即可，不受限是否符合保險契約內所約定的疾病項目，「而這樣的醫療理賠彈性是中高資產族群最需要的」。

AIA 友邦人壽說明，利變型保單特色是商品本身含有預定利率與宣告利率，當宣告利率大於預定利率時，就能加快保戶資產的累積速度，且宣告利率每月宣告一次，更能即時反應金融市場狀況。

另外，利變型保險商品的宣告利率下限規定不得為負值，有了預定利率的最低保障，讓利變型商品在某種程度上都算是穩健保本的商品。