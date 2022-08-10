錼創承銷價105元 預計8/18日掛牌

MicroLED 新兵錼創科技 - KY (6854-TW) 台灣創新板第一上市前辦理現金增資 6305 萬元，採詢價圈購，現金增資圈購 5 日順利完成，錼創今 (10) 日將承銷價格訂為每股 105 元，預計最快 18 日掛牌上市。



根據公告顯示，本次錼創辦理現金增資 6305 張，員工認購 945 張，承銷團認購 617 張，1 張保留給財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，其餘 4742 張供投資人圈購，承銷期間預估於 11-15 日。

展望今年，董事長李允立認為，隨著客戶三款規格電視推出，可望帶動營運升溫，明年底前可望單月轉盈，後年獲利規模將令外界驚豔，未來幾年營收都將倍數成長。

錼創是 MicroLED 晶粒主要供應商，其中大股東三星是目前全球電視龍頭，市占高達 3 成，三星今年將推出 89、101、110 吋 MicroLED 面板電視，有助錼創營運，錼創未來也將持續與三星深化產品、技術合作。

錼創目前營收主要來自電視應用，占比 63%，車載與穿戴裝置分別為 12%、17%，今年營運顯著升溫，累計今年前 5 月營收已超過 500 萬美元，較去年倍增，法人認為，今年全年營收可望年增 3 倍、明年再成長 2 倍。

錼創目前資本額 10.7 億元，MicroLED 技術包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等一條龍製程，具備自製設備與調校能力，為全球少數出貨且經過客戶品質驗證的 MicroLED 廠商。