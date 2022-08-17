〈能源盤後〉原油續跌 摔至今年1月以來最低 天然氣漲近7% 登14年高點

原油期貨價格周二 (16 日) 持續收低，此前中國疲弱的經濟數據令全球經濟前景承壓，以及伊朗核子協議草案的發展將 WTI 原油價格推至 1 月下旬以來最低收盤價。

與此同時，受美國和歐洲供應緊繃的提振，天然氣期貨價格創 2008 年以來最高收盤價。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.88 美元或 3.2%，收每桶 86.53 美元，創 1 月 25 日以來最低收盤價。該期貨周一下跌 2.9%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.76 美元或 2.9%，收每桶 92.34 美元，創 2 月 10 日以來最低收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.9007 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 3.4802 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.9%，收每百萬 Btu 9.329 美元，創 2008 年 8 月以來最高收盤價。

市場推動力

在前一日大跌近 3% 後，周二原油在漲跌間波動劇烈，最終紮實收低。

投資者追蹤伊朗核協的進展。據 Politico 報導，伊朗對歐盟提出的協議草案作出回應，表示其有保留意見，並示意談判可能推延至超過周一最後期限。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，伊朗核協恢復的可能性意味著會有更多原油供應量衝擊市場。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示：「然而，即使要簽署一項新協議，應該也得花一段時間才能完全解除制裁，2015 年達成伊朗核協時，大概花了半年才完全解除制裁，接著 2016 上半年伊朗石油產量增加約 70 萬桶 / 日。」

Razaqzada 表示，與此同時，由於中國數據令人失望且人行迅速干預，人民幣大幅下貶。這使得以美元出售的大宗商品對中國買家來說更加昂貴，「如果人民幣進一步走弱（現在很可能），就會負面衝擊原油和金屬價格。」

本周稍早，中國公布工業生產和零售銷售均低於前月，且遜於分析師預測，接著中國人行意外降息。

然而，《華爾街日報》的一項調查顯示，周二美國 7 月工業生產增長 0.6%，高於預期的 0.3%，仍帶來些樂觀情緒。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將發布上周石油供應數據，周四公布上周天然氣供應數據。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (8/12 止) 商業原油和汽油庫存各自下降 170 萬桶，蒸餾油增加約 40 萬桶。

天然氣反彈

天然氣期貨價格周二漲近 7%。Rystad Energy 分析師 Lu Ming Pang 周二報告表示：「由於挪威處於維修保養期，北溪 1 號管的流量受到很大限制，歐洲天然氣價格周末仍處高位。」

「在高溫下，美國天然氣價格也仍處高位，雖然高溫會消退，但颶風季節仍潛伏。」

根據 S&P Global Commodity Insights 的調查，分析師平均預計上周美國天然氣庫存增加 340 億立方英呎，遠低於 5 年均線 (+470 億立方英呎)。