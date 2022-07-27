德國消費者信心指數降至-30.6 創下歷史新低

市場研究機構 GfK 週三 (27 日) 公布的最新調查數據顯示，由於對經濟衰退和高通膨的擔憂，德國 8 月消費者信心指數預估降至 - 30.6，創下歷史新低。

調查報告顯示，德國今年 8 月消費者信心指數從 7 月修正後的 -27.7 降至 -30.6，低於市場預期的 - 28.9，創下 1991 年有紀錄以來的新低。

GfK 消費者專家 Rolf Bürkl 表示，消費者不僅擔應供應鏈問題、俄烏戰爭和能源食品價格上漲，也擔心冬季能否有足夠的天然氣供應，相關擔憂令消費者信心落入谷底，若天然氣吃緊，恐使能源價格及通膨率再面臨上漲的壓力。

另一方面，今年 7 月德國消費者經濟預期指數較上月降 6.5 至 - 18.2，為 2020 年 4 月以來新低，並較去年同期下滑近 73。

德國 7 月收入預期指數則降 12.2 至 - 45.7，創下 1991 年有紀錄以來新低，並較去年同期下跌近 75。

德國 7 月份購買傾向指數小幅下降 0.8 至 - 14.5，創下 2008 年 10 月的金融危機期間以來新低。

GfK 也指出，高通膨對家庭購買力產生負面影響，如果未來幾週俄羅斯的天然氣供應受到限制甚至完全停止，能源價格將繼續上漲。

俄羅斯入侵烏克蘭以及中國防疫封鎖，正在對國際供應鏈造成嚴重破壞，對德國的出口導向型經濟造成重大影響。據德國聯邦統計局 (Destatis) 的數據，德國今年 5 月貿易逆差達 10 億歐元 (約 10.4 億美元)，是該國自 1991 年以來首見貿易逆差。