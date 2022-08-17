馬斯克澄清收購曼聯只是玩笑話 無意買下任何球隊

全球首富馬斯克 (Elon Musk) 周三 (16 日) 表示，關於他要購買曼聯 (MANU-US) 的推文，僅是一次玩笑話。

馬斯克發表這則「玩笑」的 4 小時後，於推特回覆網友詢問，澄清說這是推特上流傳已久的笑話，他不會買任何運動隊伍。

馬斯克推文

馬斯克發布推文之際，曼聯才剛於客場以 0:4 慘敗給賓福特 (Brentford)，開季二連敗，在英超排名墊底。一些曼聯球迷在這之前已經對這支豪門近期表現不滿，並呼籲馬斯克考慮購買球隊。

曼聯過去在英超贏得創紀錄的 13 次冠軍，《Forbes》對這支球團的估值為 46 億美元。

馬斯克向來喜愛在推特上隨性發言，不保證任何真實性，買公司是常見的一種。

例如，他在 4 月 27 日推文表示要買下可口可樂 (KO-US)，並將古柯鹼成分放回去，但他也沒有任何後續行動。

他真正有所行動的，是這之前，他表態要花 440 億美元收購推特 (TWTR-US) 一事。但僅過了 4 個月，馬斯克就以多個理由反悔，現在已經遭到推特董事會告上法庭。

馬斯克有關可能收購的推文，過去不只一次給他帶來麻煩。2018 年，他在推特上表示，以 720 億美元將特斯拉 (TSLA-US) 私有化的交易已獲得「資金保障」，但他接下來沒有任何實質行動，引來欺騙投資人的指控，及美國證券交易委員會 (SEC) 的介入。

這事最後由馬斯克和特斯拉各自支付了 2000 萬美元的民事罰款，馬斯克也辭去董事長一職，並指派一名「推特保姆」來批准馬斯克與特斯拉相關的推文，才終於和解。

SEC 並未對馬斯克稱要收購曼聯的推文發表評論。