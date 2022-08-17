類股輪動多空拉鋸 台股漲44點收15465點 力守五日線

美股周二 (16 日) 漲跌互見，台股今 (17) 日類股輪動，在電子權值股多空拉鋸下，盤面由貨櫃三雄揚帆助攻，指數早盤一度蓄勢挑戰 15500 點，不過追價意願保守，傳產接棒力道也偏弱，指數開平後上下震盪一度翻黑，終場上漲 44.88 點，收在 15465.45 點，成交值 2145.26 億元，力守五日線。

櫃買指數終場也收小漲 0.92 點，收在 191.32 點，成交值 586 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今日多空拉鋸，在平盤附近震盪，終場小漲 0.38%，收 527 元；聯發科開高走低，盤中翻黑，小跌 0.42%，收 703 元；鴻海相對強勢，小漲 1.5% 作收。大型電子權值股大多休兵，台達電收平盤，聯電、日月光投控、廣達、研華、大立光同步收黑。

航運股休航多日，今日揚帆再起，四維航、裕民同步勁揚逾 2%，萬海、志信、榮運、長榮、台驊投控、慧洋 - KY、中櫃漲幅也均超過 1%。

鋼鐵人個股輪動，志聯亮燈漲停，新鋼飆漲 7%，允強、官田鋼、燁興上漲超過 3%，聚亨、佳大、豐達科表現也都不俗，世紀鋼則重挫超過 9%。

LED 概念股受惠轉型接單利多，李洲、泰谷同奔漲停，聚積推出 LED 車用驅動 IC，與車廠、模組廠合作，股價也飆漲超過 8%，台亞、富采、鼎元、宏齊也站穩盤上；新世紀、華上則因淨值轉負將下市，股價再遭摜殺至跌停。

遊戲族群活蹦亂跳，辣椒、華義、昱泉、歐買尬等多檔個股漲停作收，好玩家暴漲超過 6%，傳奇、網龍、弘煜科、唯數漲幅均逾 3%。