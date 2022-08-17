類股輪動多空拉鋸 台股漲44點收15465點 力守五日線

類股輪動多空拉鋸 台股漲44點收15465點 力守五日線與季線。(圖：AFP)
類股輪動多空拉鋸 台股漲44點收15465點 力守五日線與季線。(圖：AFP)

美股周二 (16 日) 漲跌互見，台股今 (17) 日類股輪動，在電子權值股多空拉鋸下，盤面由貨櫃三雄揚帆助攻，指數早盤一度蓄勢挑戰 15500 點，不過追價意願保守，傳產接棒力道也偏弱，指數開平後上下震盪一度翻黑，終場上漲 44.88 點，收在 15465.45 點，成交值 2145.26 億元，力守五日線。

櫃買指數終場也收小漲 0.92 點，收在 191.32 點，成交值 586 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今日多空拉鋸，在平盤附近震盪，終場小漲 0.38%，收 527 元；聯發科開高走低，盤中翻黑，小跌 0.42%，收 703 元；鴻海相對強勢，小漲 1.5% 作收。大型電子權值股大多休兵，台達電收平盤，聯電、日月光投控、廣達、研華、大立光同步收黑。

航運股休航多日，今日揚帆再起，四維航、裕民同步勁揚逾 2%，萬海、志信、榮運、長榮、台驊投控、慧洋 - KY、中櫃漲幅也均超過 1%。

鋼鐵人個股輪動，志聯亮燈漲停，新鋼飆漲 7%，允強、官田鋼、燁興上漲超過 3%，聚亨、佳大、豐達科表現也都不俗，世紀鋼則重挫超過 9%。

LED 概念股受惠轉型接單利多，李洲、泰谷同奔漲停，聚積推出 LED 車用驅動 IC，與車廠、模組廠合作，股價也飆漲超過 8%，台亞、富采、鼎元、宏齊也站穩盤上；新世紀、華上則因淨值轉負將下市，股價再遭摜殺至跌停。

遊戲族群活蹦亂跳，辣椒、華義、昱泉、歐買尬等多檔個股漲停作收，好玩家暴漲超過 6%，傳奇、網龍、弘煜科、唯數漲幅均逾 3%。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞