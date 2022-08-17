又一空頭撤退跡象！日元漲勢蔓延至美元以外主要貨幣

日元兌美元升勢或許只是暫時現象，但日元兌其他主要貨幣卻節節攀高，這一跡象顯示，日元或許已擺脫今年慘烈景況。

自 6 月底觸及波段低點以來，日元兌歐元已漲近 6%，兌英鎊匯率也自 6 月稍早漲約 4%，兌 G10 貨幣匯率也都普遍上揚。

美日利差擴大之下，日元兌美元今年多次改寫 24 年新低，然而，日元近期升值幅度顯示，這可能不只是對美日利差縮小而產生的反應。

大和證券外匯策略師 Yukio Ishizuki 說，日元的賣盤普遍停滯不前。雖然市場普遍認為，只根據貨幣政策的日元賣盤策略變得越來越難以執行，但他也稱，目前還不到完全轉向日元買盤的階段。

隨著全球經濟放緩擔憂加劇，美債殖利率升勢遭受打壓，美日利差擴大、油價飆升和失去避險地位，這三大支持日元空頭交易的要素正在瓦解，在此情況下，日元已自 7 月中旬漲逾 3%，空頭押注受到打壓。

商品期貨交易委員會近期數據顯示，槓桿投資人已將對日元的淨空頭押注降至去年 3 月以來最低。

日元兌歐元表現甚至更好，因投資人擔心能源危機和通膨威脅將導致歐元區陷入經濟衰退，同樣的動能也帶動日元兌其他經濟敏感型貨幣走高。

Aozora 貨幣產品經理 Akira Moroga 表示：「相對於美國，歐元區負面經濟前景令歐元承壓，對經濟放緩的擔憂拖累大宗商品價跌，則使澳幣和加幣等商品貨幣受到打擊。反觀日元拋售勢頭明顯趨緩，目前正在觸頂。」

策略師認為，若日元兌澳幣進一步走高，日元多頭信心將更加穩固。日元兌澳幣為衡量外匯市場風險的關鍵指標，自 6 月 21 日以來僅漲 1%。

瑞穗證券外匯策略師 Masafumi Yamamoto 說：「澳洲 10 年期公債殖利率似乎已停止下跌，且中國經濟不太可能繼續惡化，因此澳幣前景相對穩健。」