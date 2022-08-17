KD模組化木作定製櫃 健康．美觀．快速 不怕工期無限延長

屋內裝潢裝修，最重要的莫過於物品的收納規劃，不僅把雜物收拾得乾乾淨淨，視覺上看起來清爽整齊，也能提升整體空間的氛圍。從坪數與格局的設計到材料挑選是個非常大的工程，能找到適合的家中格局的系統櫃不多，選擇木作櫃又怕工期不斷延宕，無法在預定時間內入住…

KD 科定企業切合裝潢市場的需求，完美結合木作櫃與系統櫃的優點，推出 KD 定製櫃，提供 100% 客製化服務，順應室內格局與需求量身定製，執行標準化作業流程，從現場丈量、安排工廠訂作，到最後的安裝，都有完整的計畫性施工程序，精準又快速，由木作廠製作後至現場組裝，也減少現場施工的粉塵汙染，縮短裝修工期，為消費者解決櫃體客製設計與工期問題，提供模組化的木作櫃定製服務。

隨著健康意識的抬頭，在家用建材的選用上，更加注重建材的原料與品質，KD 科定意識到健康裝潢的重要性，定製櫃底材嚴選 F1 等級低甲醛木心板，耐重又耐用；推出百款板材客製化搭配，櫃外推薦使用塗裝板，櫃內使用環保批批板，食品級無毒 PP 原料，健康又安心，超擬真印刷技術更是解決櫃色不一常見的困擾，創造更符合消費者需求的產品。

KD 定製櫃 K+P 結構圖 (圖：科定企業提供)

KD 定製櫃產品簡介：https://bit.ly/3JBdFZI

科定企業專注於環保健康建材的生產與應用，科定成立 20 年來，持續優化核心技術，增強市場競爭力，產品不斷推陳出新，從核心產品「塗裝木皮板」，延伸至 KD 木地板、環保批批板，以及 2022 下半年新品 KD 定製櫃，品質深獲肯定，不僅販售室內裝潢裝飾面材，更擴展至客製化櫃體市場，開創建材產業新商機，不斷擴張壯大事業版圖，走在裝潢趨勢前端。