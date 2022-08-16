台股攻克季線後繼無力 狹幅震盪小漲3點收15420點

美股周一 (15 日) 逆轉收紅，台股昨日攻克季線後，今 (16) 日後繼無力，電子權值股休兵，半導體雙雄台積電、聯發科在平盤附近震盪，鋼鐵人陷入漲多回檔，台塑四寶走疲，航運股、金融權值股則再壓盤表現，指數開高後狹幅震盪，終場小漲 3.22 點，收在 15420.57 點，成交值 2083.98 億元。

櫃買指數終場上漲 0.49 點或 0.25 %，收在 190.4 點，成交值 699.2 億元。上市櫃成交值合計 2783.18 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、聯發科同步在平盤附近震盪，台積電險守紅盤，鴻海小跌近 1%。矽力 - KY 強勢大漲超過 4%，大立光逆勢勁揚 1%，日月光投控、研華、華碩收紅。

IC 設計族群展開輪動，昨日強漲的個股今日普遍回檔，海德威強攻漲停，普誠、點晶漲幅超過 4%，聯傑、連宇、譜瑞 - KY 表現也不俗。

生醫族群一片紅通通，寶齡富錦、美時、益得、佰研、明達醫等多檔個股亮燈漲停，北極星藥業 - KY 飆漲 8%，晉弘、泰福 - KY、保瑞同步強漲半根停板。

在祥碩重返千元關卡之下，台股今日早盤一度再現六千金，但隨著祥碩震盪拉回，台股又剩五千金。高價股方面，矽力 - KY、鈺太、大學光勁揚逾 4%，上品、環球晶、神準、元太、泰博、富邦媒、世芯 - KY，漲幅都超過 2%。

鋼鐵人連日發威，今日漲多休兵，世紀鋼、官田鋼、新鋼、燁興同步下挫超過 2%，海光、盛餘、美亞、大成鋼、新光鋼、中鴻、佳大都回檔超過 1%。