華碩全球首款自動色彩校正OLED螢幕亮相 月底再推折疊筆電

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (16) 日宣布推出全球首款自動色彩校正 OLED 專業螢幕 ASUS ProArt Display OLED PA32DC，配備 31.5 吋 4K 面板，可提供 99% DCI-P3 超廣色域，進一步搶攻顯示螢幕商機，此外，華碩也預告月底將正式推出全球首款 17.3 吋可折疊 OLED 筆電 Zenbook 17 Fold OLED。

華碩表示，ASUS ProArt Display OLED PA32DC 採用純 RGB 燈條 OLED 面板，具備數千萬個自發光畫素、10 位元色彩、Delta E < 1 的色準度、100000:1 超高對比、0.1 毫秒疾速反應時間，可望提升用戶視覺體驗。

值得注意的是，不讓折疊手機專美於前，華碩年初在美國消費性電子展 (CES) 上，也宣布與英特爾 (INTC-US)、京東方 (000725-CN) 合推全球首款 17.3 吋可折疊 OLED 筆電 Zenbook 17 Fold OLED，預計台灣時間 8 月 31 日晚間正式發表。

營運方面，華碩第二季受大環境衝擊終端消費性市場需求，營運不如預期，但從財務面觀察，華碩認為第二季將是今年全年低點，隨著下半年營運往擴張方向持續成長，獲利可望有所改善，估下半年營益率將回升至 3-4% 之間。

展望第三季，華碩也預期個人電腦 (PC) 出貨將季增約 15-20%，零組件則估季增 0-5%，優於市場平均，營收將力拚能持平或較去年同期小幅成長，至於庫存方面，也已與上下游供應商協調，預計年底前將存貨絕對金額減少逾 500 億元。