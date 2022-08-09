系統電上半年每股賺1.03元寫同期高 下半年可望逐季成長

系統電 (5309-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收與上半年營運表現，受惠 TPMS (胎壓偵測器) 產品出貨暢旺，營收、獲利同步上揚，上半年稅後純益 1.59 億元，年增 871.2%，每股純益 1.03 元，展望後市，公司表示，TPMS、新產品線 IPC 進入重點出貨期，下半年營運可望逐季增溫。
系統電 7 月營收 2.85 億元，月減 2.5%、年增 51.45%，累計前 7 個月營收 18.83 億元，年增 48.3%。展望後市，
系統電第二季營收 8.34 億元，季增 9.9%、年增 41.4%，毛利率 23.4%，季增 0.68 個百分點、年增 5.8 個百分點，營益率 8.97%，季增 0.19 個百分點、年增 7.5 個百分點，稅後純益 8577 萬元，季增 16.7%、年增 1184.17%，每股純益 0.55 元。
系統電上半年營收 15.94 億元，年增 47.5%，毛利率 23.1%，年增 5.4 個百分點，營益率 8.8%，年增 8 個百分點，稅後純益 1.59 億元，年增 871.2%，每股純益 1.03 元。
系統電表示，車市熱絡帶動 TPMS 需求，公司藍芽 TPMS 出貨不斷成長，另外缺電也激勵儲能系統需求提升，帶領公司第二季、上半年獲利皆創同期歷史新高。
系統電預計，TPMS、IPC 下半年出貨可望持續提升，儲能系統也將繼續搶攻中小型商用、家用市場，營運將持續成長。
另外，上半年獲利已超越去年全年，法人預估，高毛利的 IPC 產品逐步放量可望帶動下半年獲利上攻，第三、四季營運可望刷新紀錄。