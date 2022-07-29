〈亞洲生技大會〉廣達QOCA平台衝刺智慧醫療 林百里：未來將進入元宇宙

廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (29) 日在亞洲生技大展，以 Smart Medicine in the Metaverse 為題發表演講，面對智慧醫療應用發展趨勢，林百里說，廣達正積極布局相關應用，旗下 QOCA 平台在國內已有不少客戶正在使用，未來將持續導入分析，並邁入元宇宙 (Metaverse) 領域，達到全方位智慧醫療的布局。

林百里說，隨著數位轉型、虛擬應用的擴展，各界都在談元宇宙應用，他也認為元宇宙將是下一世代的新商機，目前元宇宙應用在醫療領域上，包含 Digital Twin (數位孿生)、XR 研擬實境的手術等。

從台灣的角度來看，林百里認為，台灣在 ICT、半導體、資通訊領域深具優勢，將可透過相關技術，甚至元宇宙技術助攻智慧醫療發展，廣達也希望透過自身 ICT 的優勢，提升醫院基礎設施布建。

廣達近年持續耕耘智慧醫療領域，在學術研究計畫上，除了與國內多所大專校院合作外，也與美國麻省理工學院 (MIT)、歐洲、日本等海外學校、臨床夥伴合作，同時旗下也有 QOCA 平台，提供智慧醫療相關服務，目前國內就至少有 7 個使用單位，也是廣達重要的投資者。

林百里進一步表示，廣達 QOCA 已有三大平台，包含廣達人工智慧醫療雲 (AIM)、遠距醫療雲端智慧平台 (atm)、智慧床邊照護系統 (spt) 等，其中醫院可以運用 atm 平台與小診所合作，透過遠距方式提供服務，而廣達規劃 QOCA 1.0 主要是給醫院使用、QOCA 2.0 則進一步透過數據分析提升應用，QOCA 3.0 則是邁入元宇宙，進一步提供全方位的智慧醫療服務。