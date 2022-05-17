〈大聯大法說〉ESG四大關鍵領域分數提升 呈現全面性成長

全球 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (17) 日召開法說會，財務長袁興文表示，公司今年獲得 MSCI 將 ESG 評等調升為 BBB 級，為現今全球半導體零組件通路商最佳評等，在四大關鍵議題的評分也都有 0.2-1.5 分的進步幅度，顯現公司在 ESG 領域呈現全面性成長。

袁興文指出，大聯大此次從 B 一舉提升至 BBB，彰顯公司在 ESG 的努力，公司將持續強化各領域，不會以此自滿，以此次四大關鍵議題的評分標準來看，包括乾淨技術、徵性採購、化學安全及公司治理，呈現全面性進步，期待 ESG 成為公司競爭力重要的一環。

袁興文補充，E 是與上下游客戶及整體供應鏈進行全面配合，S 也不僅是外部社會參與，更強調內部人才資本的培養，並不斷優化 G 公司治理，最終強化企業競爭力，為公司在 ESG 的方向。

另外，大聯大也發起 ESG 科技創新推動聯盟，期望利用科技業優勢，協助台灣農、林、漁、牧等各產業進行創新，藉此實踐 ESG 環境永續，成員包括光寶科 (2301-TW)、佳世達 (2352-TW)、研華 (2395-TW) 等生態圈夥伴。

袁興文補充，ESG 科技創新聯盟與大聯大發展方向環環相扣，包括供應鏈的支持與配合、提高社會參與跟人才資本，以及透過強化公司治理，增加策略競爭力，期待在後續有些成果。

展望後市，袁興文看好，大聯大成長來自三大領域，第一，自身地理區域如東南亞、美洲與歐洲的有機成長，第二，持續開發新產品線，如汽車電子等，進一步提升占率，第三則是服務，隨著香港、東莞的智慧倉儲服務正式啟用，將優先供應集團內服務，由於公司規模龐大，待練兵完成後，將再向外推展。