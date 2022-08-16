精成科下半年景氣看法保守 營運力道不及上半年

PCB 廠及 EMS 廠精成科 (6191-TW) 上半年營收、獲利雙雙衰退，總經理賴偉珍今 (16) 日召開法人說明會中指出，在個人電腦、汽車產品因景氣下行、去化庫存等不利因素影響下，今年下半年要維持上半年的業績是一個挑戰，精成科仍致力技術及產能提升，以因應客戶的需求。

精成目前在馬來西亞擁有 25 萬平方呎的 PCB 產能，及 3 條 SMT 線，目前已在當地取得約 6000 坪的新建廠用地，賴偉珍說，精成科預計在馬國投資興建月產能 30 萬呎的新廠，規劃明年第四季或 2024 年第一季裝機，主要以新建產能服務日本車廠客戶及馬國當地廠商需求；至於現有的 3 條 SMT 線也會視需求進行擴充。

精成科營收包括 PCB 及 EMS 約有 60% 營收來自個人電腦，賴偉珍說，目前個人電腦、汽車產品去化庫存影響嚴重，預期下半年要維持上半年業績都是挑戰。不過，目前汽車市場供應鏈運作不順，造成一年約 8000 萬台汽車需求無法獲滿足，在需求仍在的情況之下，只要供應鏈恢復順暢運作，汽車市場將可有較快的恢復力道。

精成科目前廠區涵蓋台灣、日本、馬來西亞及中國大陸的重慶、江蘇昆山、廣東黃江等地，其中昆山廠已擴充完畢，賴偉珍說，2022 年規劃資本支出 8-10 億元，金額並不包括規劃設計中的馬來西亞新廠投資。

至於四川限電，賴偉珍說，精成科重慶廠未來 7-10 天將彈性降載到夜間生產，目前對營收影響並不大，未來發展仍須觀察。

精成科上半年 120.31 億元，毛利率爲 16.97%，年減 2.68 個百分點，稅後純益 12.34 億元，年減 6.63%，每股純益爲 2.62 元。賴偉珍說，下半年策略在降低庫存、控制成本且維持穩定的現金流。