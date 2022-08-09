巴菲特又加碼近670萬股西方石油 持股比重衝破20%

申報文件顯示，股神巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏公司近日再度加碼近 670 萬股的西方石油 (OXY-US)，使持股比例突破 20%。

根據周一 (8 日) 晚間提交文件，8 月 4 日至 8 月 8 日這段期間，波克夏以約 3.91 億美元價格買入近 670 萬股的西方石油，使累計持有股數達 1.884 億股，持股比重達到 20.2%，總市值 113 億美元。

波克夏還擁有 100 億美元的西方石油優先股，和以 50 億美元購買額外 8390 萬股普通股的認股權證。一些分析師推測，波克夏最終可能競購西方石油的全數股份。

對西方石油的持股比重達到 20% 後，波克夏可在財報中認列西方石油的獲利占比，即所謂的權益會計法。Refinitiv 數據顯示，分析師平均預期西方石油今年獲利將達 105 億美元。

西方石油周一收漲 1.76% 至每股 60.04 美元，盤後再漲近 1.4%。受惠於俄烏戰爭導致的油價上漲，該股今年股價已翻倍成長。

波克夏旗下擁有數十家公司，包含 BNSF 鐵路、汽車保險公司 Geico 和數個能源業務，除了西方石油外，波克夏也持有雪佛龍在內等能源股。截至 6 月，該公司持有的雪佛龍股票總市值為 237 億美元。