估值接近觸頂 美折扣零售商Dollar General評級遭下調

BMO 資本市場認為，風頭正盛的達樂公司 (Dollar General Corp) (DG-US) 股票已不再有吸引力。

BMO 資本市場分析師 Kelly Bania 周一 (15 日) 將達樂股票評級自「優於大盤」下調至「符合市場表現」，理由是該廉價連鎖零售商的股價估值已接近觸頂。她重申目標價在 265 美元。

她寫道：「達樂股票有已獲最完美定價的風險，我們認為以同店銷售衰退來說，其估值接近觸頂。」

達樂周下跌 0.14%，收每股 252.94 美元。今年迄今股價約上漲 7%，優於同期大盤表現，S&P 500 指數今年迄今仍有 10% 跌幅。

達樂是美國最大一美元連鎖零售店，旗下門市超過 18000 家。

Bania 指出，以 2024 會計年度 EPS 計算，達樂目前股價的本益比是 20，而過去 10 年來本益比範圍落在 13 至 22。Bania 認為，同業祭出更多折扣優惠與之競爭，可能縮限達樂未來幾季的部分收益。

該分析師寫道：「雖然我們仍然相信達樂的執行力依然強勁，且該公司的成長之路還很長，但我們認為現行股價已更準確反映出這樣強勁的前景了。」達樂則未立即回應針對該報告的置評請求。