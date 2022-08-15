〈中國限電〉不在限電範圍 聯成：四川南充廠營運正常

中國四川、浙江、江蘇等省份陸續祭出工業用電限電，以確保民生用電，四川省今 (15) 日勒令，所有企業生產全停 6 日放高溫假，化工廠和桐 (1714-TW)、聯成 (1313-TW) 在四川都有設廠，聯成表示，公司廠區與實施城市有段距離，營運正常不受影響。

聯成指出，公司在周日已向四川廠確認營運狀況，目前四川南充廠並未接獲限電等通知，營運一切正常。四川廠為聯成所有廠房中規模較小的生產據點，公司 DOP、PA、PVC 主力產品皆有生產。

另外，和桐則表示，有任何影響將公告。和桐四川子公司包含四川金桐石油化工、四川金桐精細化學，公司在成都設有廠房，主要生產 LAS(直鏈烷苯磺酸) 與 AES(醇醚磺酸鹽)。

據了解，四川省重點都市包括成都、重慶等，是筆電代工的一大生產基地，四川省此次並未將「白名單重點保障企業」排除在外，代表如電子、半導體業等，都恐面臨停產壓力。

四川省表示，為確保民生用電、不出現拉閘限電等情況，經研究決定，自 15 日起至 20 日的 24 點，取消主動錯避峰需求響應，在全省 (除攀枝花、涼山) 的 19 個市 (州) 擴大工業企業讓電予民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶 (含白名單重點保障企業) 實施生產全停 (保安負荷除外) 放高溫假。