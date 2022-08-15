中國國企自美下市 分析人士：將替美中達成審計協議鋪平道路

路透周一（15 日）報導，市場分析師與專家認為，上周五家中國國有企業從紐交所（NYSE）下市的舉動，可能替中美兩國達成審計協議鋪平道路，結束長達 10 多年的爭端。

上周五有五家中國國有企業包括中國人壽 (LFC-US)(601628-CN)、中國石化 (SNP-US)(600028-CN)、中國鋁業 (ACH-US)(601600-CN) 和中國石油 (PTR-US)(601857-CN) 、上海石化 (SHI-US)(600688-CN) 表示將申請美國存託股票 (ADR) 從紐約證券交易所下市。

一些分析師表示，美國證券交易委員會（SEC）5 月曾指出，上述五家公司與其他許多公司未能達到美國審計標準，下市表明中國可能對美國審計機構對在美上市的民營企業審計方面做出妥協。

北京政府與華府一直試圖在解決審計方面的爭議，先前該爭議曾一度威脅美國要家數百家在美上市的公司趕出紐交所，如果中國不遵守美方監管機構的審計要求。

一位香港不具名的資本市場律師表示，不讓中國國企在美國上市，可能讓中方在談判中做出妥協。他還稱，北京當局更擔心國有企業的帳戶數據讓美方審查，而大部分民營企業的數據沒有如同國有企業那樣敏感。

觀察人士對下市影響持悲觀看法

北京大學光華管理學院退休教授 Paul Gillis 表示，從理論上來講，把國有企業排除在談判之外，將替中方的讓步提供更多空間，但是在美中兩國的政治氛圍下，可能很難達成協議。

今年 5 月時美國 SEC 一名高層表示，中國可能會同意那些「過於敏感」而不符合美國要求的公司自願下市，確保其他公司與審計公司能夠滿足美國的檢查與調查程序，避免可能的交易禁令。對此，中國證監會周一下午並未回應。

阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 兩周前宣布，將在香港的二次上市改為主要雙重上市。分析人士認為，如果阿里巴巴將來想從美國下市，這樣做會更容易。隨著持有在美上市中國公司股票的全球基金經理逐漸轉向在香港上市的中國公司股票，在美上市中概股的未來越來越堪憂。

企業數據敏感程度為是否下市關鍵

超過 270 家在美上市中概股都面臨下市危機，美國「上市公司會計監督委員會」（PCAOB）認為這些公司未能達到審計標準。

Wilson Sonsini 律師事務所大中華區主管陳煒恒（Weiheng Chen）表示，至於在美上市的民營企業，這些公司是否會允許有更多的自由裁量權與 PCAOB 合作，可能取決於審計文件數據的敏感程度。

陳煒恒表示，私人企業握有大量的地理數據，以及追蹤個人和公司位置、移動與社會行為的數據，更有可能被視為敏感數據。

目前仍有兩家中國國有企業未宣布下市消息，分別為中國東方航空 (CEA-US)(600115-CN) 與中國南方航空 (ZNH-US)(600029-CN)。

Jefferies 分析師表示，中國應該會積極與 SEC 合作，確保沒有敏感資訊的中國企業不會切斷與美國資本市場的關係。