高資產總規模2433億元 最會賺富豪財三大國銀揭曉

為吸引台商資金回流，金管會 2020 年開放國銀辦理上億元高資產客戶新財管方案，金管會今 (31) 日公布成績單，高資產客戶數達 1941 人、總資產管理規模達 2433 億元，其中，中信銀等三家國銀最會賺「富豪財」。

金管會表示，當時有 7 家銀行獲准開辦高端資產客戶的新財管方案，包括中信銀、第一銀、國泰世華銀、兆豐銀、上海商銀、合庫銀、瑞銀。

統計至今年 4 月底，7 家銀行總服務高資產客戶共 1941 人、資產管理規模達 2433 億元，其中，中信銀、一銀、國泰世華銀位居前三大銀行。

無論客戶數或資產規模排序都是這三大銀行，顯示大者恆大趨勢，其中，中信銀富豪客戶數達 1124 人、所管理資產規模 1130 億元，一銀客戶 298 人、規模 476 億元，國泰世華銀行客戶 245 人、規模 402 億元。

光是中信銀就囊括半壁江山，客戶數占比 57%，資產規模占比也有 46%，為最會做富豪生意的國銀。

銀行局副局長童政彰表示，這三家銀行可以拿下高市占率，有兩大主因，一是過去都深耕財管業務，潛在客群很大，二是對商品開發積極程度高，如中信銀發行兩檔外幣結構債商品，國泰世華銀也透過境外分行發行一檔境外結構型商品。

至於高資產客戶最愛什麼金融服務，金管會統計，以資產配置組合來看，主要以存款為大宗占 39％，其次為保險 22%、基金 13%、境外結構型商品 8%、債券 7% 等。