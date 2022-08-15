〈台股盤前〉內外資聯袂加碼 拚攻克季線反壓

台股上周五在 IC 設計、鋼鐵族群走強帶動下，終場收漲 91.12 點，以 15288.97 點作收，成交值 2053.51 億元，隨著美股續強，法人認為，隨著內外資加碼意願同步轉強，多方人氣持續匯集，今日台股有望收復季線關卡 15322 點，不過，不排除季線反壓前仍將來回震盪測試。

從三大法人籌碼變化來看，上周五外資在集中市場呈現連 2 買，買超 72.94 億元，投信續買 8.14 億元，呈長達連 36 日的買超，累計買超金額超過 480 億元，而自營商也買超 15.51 億元。

美股方面，由於美國通膨出現放緩跡象，提振市場風險偏好，四大指數上周五連袂收紅，其中，道瓊指數上漲 424.38 點或 1.27%，收 33761.05 點，那斯達克指數上漲 267.27 點或 2.09%，收 13047.19 點，標普 500 指數上漲 72.88 點或 1.73%，收 4280.15 點，費城半導體指數上漲 89.1 點或 2.99%，收 3067.8 點。

由於全球通膨壓力高導致終端需求疲弱，繼面板雙虎減產並鼓勵員工休假後，LED 大廠億光也證實，近期已實施黃金周假期，鼓勵全公司員工休假，而富采、鼎元等指標廠也都保守看下半年景氣，LED 旺季不旺恐成定局。

華邦電也表態，下半年消費疲弱已不可避免，目前生意很不好，客戶端希望市況明朗後再下單，預期 11 月後才會趨向明朗。

不過，PC 產業似乎相對不悲觀，儘管宏碁董事長陳俊聖日前曾預告，下半年營運應不會比去年同期好，但華碩仍看好，本季出貨有望增長，而廣達也在第二季低基期和蘋果新品的帶動下，有望呈現筆電出貨量季增 20% 以上。

元大投顧分析，本波自低檔 13928 點反攻至今，已上漲 1370 點，離歷史高點 18619 點，反彈幅度達 29.20%，由於季線還在下彎中，預料對大盤將有阻攻作用，不排除漸漸易有賣壓出現，所幸，月線開始上揚，預期指數將呈現箱型區間整理，以中小型股短線交投較為活潑。