【袁志峰專欄】中國7月經濟數據可能遜預期

今日推介 - 吉利汽車 (175), 上日收市 $17.44

1) 股市前景

上周中美股市皆做好，但港股微跌，日均成交額創 2020 年以來新低。中國 7 月製造業活動再次收縮及新增人民幣貸款遜預期反映需求疲弱，消費不足。台海局勢轉變也同時削弱投資者信心。大型央企決定從美國退市顯示中美對在美國掛牌的中概股審計問題無法達成共識。

踏入 8 月下旬，公司業績將繼續主導個股表現，整體大市維持上落市格局。短線而言，高息股及績優股可看高一線。今周公布業績的藍籌有騰訊 (700)、小米 (1810)、港交所 (388)、舜宇光學 (2382)、藥明生物 (2269) 及吉利汽車 (175)。周五收市後，恒生指數公司將公布成份股季檢結果。周一上午，中國將公布 7 月份主要經濟數據，慎防數據低於預期。

今天推介是吉利汽車 (175) — (1) 7 月起累積銷售數據同比恢復增長，今年 7 月及首 7 個月銷售量為 12.3 萬部及 73.6 萬部，分别同比增長 24% 及 1%。(2) 過去 1、3 及 6 個月，股價分別跑贏恒指 6.0%、44.0% 及 28.4%。(3) 跟據市場預測，今年盈利及每股盈利達 64.1 億元 (人民幣 • 下同) 及 0.64 元，按年增長 32% 及 33%，2022 年度市盈率 23.5 倍，估值合理。(4) 8 月 18 日 (周四) 公布中期業績，預期不俗。建議買入，目標價 19.0 港元，止損價 16.5 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指小幅高開，全日窄幅震盪，早盤曾跌 71 點，午後曾漲 126 點，收報 20175 點，升 93 點或 0.5%，成交額按日減 9% 至 750 億元，7 月份日均成交額 1084 億元。港股通南向資金淨買入 10 億元，李寧 (2331)、中海油 (883) 及中國電力 (2380) 錄得 2.4、1.4 及 1.3 億元淨買入，美團 (3690) 錄得 0.4 億元淨賣出。8 月以來累積淨買入 102 億元，7 月淨買入 20 億元。全周計，恒指跌 0.1%。

藍籌股 40 升 27 跌 2 持平。中國宏橋 (1378) 及李寧 (2331) 漲逾 4%，為表現最佳藍籌。其次是中海油 (883)、信義玻璃 (868)、碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 2%。中石化 (386)、中石油 (857)、中國移動 (941)、友邦保險 (1299) 及舜宇光學 (2382) 升逾 1%。中生製藥 (1177) 及中芯國際 (981) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。信義光能 (968) 及創科實業 (669) 跌逾 2%。藥明生物 (2269)、石藥集團 (1093) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.5%，收報 4350 點，成份股 24 升 6 跌。大型科技股表現與大市同步，阿里 (9988) 及美團 (3690) 升逾 1%。蔚來 (9866) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 4%。為升幅最大成份股。萬國數據 (9698)、明源雲 (909) 及嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 2%。眾安在線 (6060) 及閱文集團 (772) 升近 2%。中芯國際 (981) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。其次是瑞聲科技 (2018) 跌少於 1%。全周計，恒生科指跌 1.5%。

板塊方面，電動車、風電、火電、物管、餐飲、航空及有色金屬股跑贏大市，漲幅居前。大唐新能源 (1798) 升逾 6%，龍源電力 (916) 及新天綠色能源 (956) 升 3%。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升 3%-6%。中海物業 (2669)、世茂服務 (873) 及雅生活服務 (3319) 升 4%-5%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 升 5% 及 2%。中國國航 (753) 升逾 4%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升逾 2%。

醫藥及光伏股逆市下跌。協鑫科技 (3800) 跌逾 5%。信義光能 (968)、信義能源 (3868) 及福萊特玻璃 (6865) 跌逾 2%。

周五上証指數小幅低開，全日窄幅震盪，最多曾升 0.2% 及跌 0.3%，收報 3276.89 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 2.3%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 700 億元。滬深股通北向交易淨買入 39 億元。8 月以來累積淨買入 64 億元，7 月淨賣出 211 億元。全周計，上証指數升 1.5%，深証成指升 1.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業以及上海石化公告，擬將美國存託股份從紐交所退市。 證監會對此回應稱，上市和退市都屬於資本市場常態。(Wind)

人民銀行公布，7 月新增貸款 6790 億元 (人民幣 ‧ 下同)，低於市場預期的 1.13 萬億元，按年少增 4042 億元。截至 7 月底，廣義貨幣 (M2) 餘額 257.81 萬億元，按年增長 12%，增速分別比上月末和上年同期高 0.6 個和 3.7 個百分點。(信報)

香港政府公布，第二季本地生產總值 (GDP) 修訂至按年下跌 1.3%，而今年首季經濟收縮 3.9%。經季節性調整後，實質本地生產總值按季回升 1%。考慮到上半年經濟表現遜於預期及環球經濟前景急劇惡化，再次下調今年經濟增長預測，由原本估計增長 1% 至 2%，修訂至收縮 0.5% 至增長 0.5%。(信報)

4) 新股訊息

中國中免正式啟動在香港上市計劃，計劃發行 1.028 億股股票，發行價指導區間為每股 143.5-165.5 港元，募資額最多將超 215 億港元，有望超越天齊鋰業，成為今年香港最大規模的 IPO。 文件顯示，中國中免計劃 8 月 18 日定價，8 月 25 日在香港上市，並吸引到 9 位基石投資者。(Wind)

5) 個股訊息

上海證券交易所公布，根據規定，滬港通下港股通股票名單發生調整，調入商湯 (20) 及天齊鋰業 (9696)，周一生效。(信報)

電訊盈科 (8) 旗下多項業務盈利改善，推動集團上半年 EBITDA 增長 5%，錄得 57.87 億元，淨虧損亦由去年同期的 3.15 億元縮窄至 8800 萬元。期內收入上升 1%，至 182.56 億元。公司宣派中期息每股 9.56 仙，按年多 2.1%。(信報)

金沙中國 (1928) 公布，截至 6 月底止中期股東應佔虧損 7.6 億元 (美元 ‧ 下同)，去年同期虧損 3.81 億元。不派中期息。期內，淨收益 9.15 億元，按年減少 43.5%。(信報)

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