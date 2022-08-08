【袁志峰專欄】中國出口勝預期，港股反彈可持續

今日推介 - 中國神華 (1088), 上日收市 $21.45

1) 股市前景

受台海局勢緊張影響，上周港股微升，恒指及恒生科指分別漲 0.2% 及 2.0%，但成交低迷，反映投資者信心不穩。南向資金連續 5 日淨買入港股，累積淨額逾 77 億元，包括淨買入逾 56 億元騰訊 (700) 股份。中國在台海軍事演習完結以及 7 月出口數據勝預期，皆利好股市表現。港股估值吸引，建議長線買入。

今天推介是中國神華 (1088) - 中國最大以煤炭為基礎的綜合能源企業，2021 年度收入、盈利及每股盈利皆按年增長 44% 至 3352 億元 (人民幣．下同)、516 億元及 2.597 元。公司財政健全，持有淨現金，派息比率連續兩年近 100%。早前發盈喜，預期今年上半年盈利達 420-430 億元，同比增 58.5%-62.3%。現價對應 2021 年度市盈率 7.1 倍 ，市賬率 0.9 倍，估值便宜。建議買入，目標價 24.0 港元，止損價 20.5 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 110 點，已是全日高位，早盤震盪走低，最多曾跌 78 點，午後回穩，收報 20201 點，升 27 點或 0.1%，成交額按日減 4% 至 852 億元，7 月份日均成交額 1084 億元。港股通南向資金淨買入 4 億元，騰訊 (700) 及中國移動 (941) 錄得 5.9 及 2.5 億元淨買入，中海油 (883) 及藥明生物 (2269) 錄得 3.3 及 1.7 億元淨賣出。8 月以來累積淨買入 77 億元，7 月淨買入 20 億元。全周計，恒指升 0.2%。

藍籌股 49 升 16 跌 4 持平。東方海外 (316) 及中芯國際 (981) 升逾 7%，為升幅最大藍籌。其次是信義玻璃 (868) 及舜宇光學 (2382) 升逾 5%。九龍倉置業 (1997)、申洲國際 (2313) 及創科實業 (669) 升逾 4%。石藥集團 (1093) 及碧桂園服務 (6098) 漲逾 3%。安踏體育 (2020)、信義光能 (968) 及恒基地產 (12) 漲近 3%。中石油 (857)、阿里 (9988) 及吉利汽車 (175) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。中海油 (883) 及金沙中國 (1928) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.8%，收報 4415 點，成份股 20 升 7 跌 3 持平。大型科技股普跌，百度 (9988) 升逾 1%，騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌逾 1%，阿里 (9988) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 13% 及 7%，為表現最佳成份股。其次是舜宇光學 (2382) 及明源雲 (909) 漲 5% 及 4%。金山軟件 (3888)、聯想 (992)、瑞聲科技 (2018) 及閱文集團 (772) 升逾 2%。全周計，恒生科指升 2.0%。

板塊方面，大型科技股、石油、煤炭、航空及啤酒股逆市下跌。晶片、生物科技、教育、内房、物管、航運、手機零件、遊戲及水泥股跑贏大市，漲幅居前。ASMPT(522) 升逾 6%。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物 (1548) 及信達生物 (1801) 升 7%-12%。新東方在線 (1797)、希望教育 (1765) 及宇華教育 (6169) 升 4%-6%。富力地產 (2777)、雅居樂 (3383) 及旭輝控股 (884) 升 4%-6%。金科服務 (9666)、旭輝永升服務 (1995) 及新城悦服務 (1755) 升 7%-8%。東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 升逾 7% 及 4%。心動公司 (2400) 及中手游 (302) 升 5% 及 3%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 3%-4%。

周五上証指數高開 0.2%，早盤窄幅震盪，午後上揚，以接近全日高位收市，收報 3227.03 點，升 1.2%。深証成指升 1.7%，科創 50 指數升 4.2%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1000 億元。滬深股通北向交易轉淨買入 29 億元。8 月以來累積淨賣出 12 億元，7 月淨賣出 211 億元。全周計，上証指數跌 0.8%，深証成指持平。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國海關公布，以美元計價，7 月出口按年增長 18%，高於市場預期，且創今年以來單月最高點；進口按年增長 2.3%，低於預期。1 至 7 月累計出口按年增長 14.6%，進口增長 5.3%。7 月貿易順差為 1012.6 億美元，創今年 2 月以來最高；1 至 7 月累計順差 4823 億美元。(信報)

美國勞工部公布，7 月非農業職位勁增 52.8 萬個，較預期的 25 萬個多逾一倍，整體就業職位較疫情爆發前的 1.525 億個高出 3.2 萬個。期內失業率降 0.1 百分點至 3.5%，與 50 年低位看齊，低過預期的 3.6%。7 月平均時薪按月增幅加大至 0.5%，高過預期的 0.3%；就業參與率微跌 0.1 個百分點，至 62.1%，低於預期的 62.2%。(信報)

4) 個股訊息

渣打 (2888) 宣布，發行 12.5 億美元的永久後償或有可轉換證券，以強化集團的監管資本基礎，渣打預計證券獲穆迪授予「Ba1」、標普「BB-」及惠譽授予「BBB-」評級。公告稱，債券並無固定到期日或固定贖回日，固定票面率定為年息 7.75 厘，半年派息一次。(信報)

中手游 (302) 與環球影業（Universal Studios）、夢工場動畫（Dream Works Animation）宣布，中手游已獲得夢工場動畫旗下全系列 IP 授權，將研發並於全球推出夢工場動畫首款 IP 全明星手遊《夢工場聯盟》，預期隨着《夢工場聯盟》手遊在全球上線，將會帶動中手游全球範圍內遊戲業務營收更快速地增長。(信報)

友邦保險 (1299) 據報正洽購位於上海黃金地段的上實中心，進一步拓展內地業務。上實中心由上實發展持有，項目估值料高達 90 億元人民幣。(信報)



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