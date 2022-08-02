台股重挫234點 三大法人賣超205.14億元 投信逆勢連28買

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 傳今晚訪台，觸動地緣政治敏感神經，台股今 (2) 日一度重摔逾 300 點，台積電失守 500 元，電子、傳產一片綠油油，加權指數終場下跌 234 點，收在 14747 點，跌破 5、10 日線，三大法人合計賣超 205.14 億元，但投信逆勢連 28 買。

觀察三大法人今天資金動向，外資持續賣超 196.57 億元；投信力挺台股，再買超 12.76 億元，寫下連 28 買，改寫史上連買第二長的紀錄；自營商轉為賣超 21.35 億元，三大法人合計賣超 205.14 億元。

電子權值股全面跳水，台積電股價跌破 500 元，重挫約 2.4%，以 492 元作收，市值滑落至 12.75 兆元；聯發科、聯電、國巨、大立光、日月光投控等均震盪走低；聯詠法說前夕，遭美系外資調降目標價剩 1 字頭，今天股價大跌近半根停板；友達股價連日反彈，今天逆勢收漲逾 2%。

航運股遇壓，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海重挫 2-3%，航空雙雄長榮航、華航也下跌 3-4%，此外，裕民、中櫃、四維航等都賣壓沉重，不過，漢翔逆勢收漲。金融股普遍走低，中信金下跌超過 2%，國泰金、開發金、彰銀等也有 1% 以上的跌幅，但富邦金急拉收平盤，玉山金、兆豐金同步翻紅。

美國眾院議長裴洛西擬將訪台，中國海關總署傳出對台灣 100 多家食品廠發出暫時停止進口令，使得第三季傳統旺季業績恐蒙塵，食品族群今天全面跳水，上市類股指數跌逾 2%，泰山、統一、宏亞、愛之味等多檔約下跌 3-5%。