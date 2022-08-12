〈合勤控法說〉下半年營運回溫 示警客戶已出現砍單、延後下單跡象

網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (12) 日召開法說會，執行長楊國榮表示，缺料緩解下，下半年出貨好轉，訂單滿足率將可達到 9 成以上，營運將大幅改善，不過，由於總體經濟放緩，目前已陸續看到砍單、延後下單的狀況。

執行長楊國榮表示，受到中國疫情封城、長短料等因素，上半年訂單滿足率不到 8 成，展望下半年，訂單交貨能見度已經好轉，尤其供應鏈端主 IC 交期已下降至 30 周，加上運費下滑、運輸時間縮短，下半年營運可望大幅改善，毛利將逐步回升。

楊國榮表示，由於零件、成品規模偏高，接下來目標管控庫存水位，預計下半年產出提升，一定程度庫存將被消化，預估出貨好轉後，下半年訂單滿足率將達到 9 成以上。公司也同步擴充，短期內將在中國無錫廠增加產線，並評估設新廠可能。

不過，面對全球經濟放緩，合勤控也坦言，已看到砍單、訂單延後的情形，但影響不大，目前訂單能見度約至明年第一季，第二季則較模糊，接單狀況現階段仍穩定，下半年接單將是明年展望重點，儘管景氣放緩，寬頻屬於公共基礎建設的一部分，因此仍會有一定基本需求在。

合勤控表示，砍單狀況一直都有，包含供應端缺料、設計變更，以及客戶需求變化與重複下單問題等，公司表示，供應鏈問題難免會使客戶需求有調整，如客戶因供給不足多備料，在供給好轉後調整訂單狀況，整體需求面仍健康。

合勤控將持續開發 Tier2、3 營運商客戶，產品也積極導入新技術，公司看好 Wi-Fi 技術更迭帶來的成長動能，預計 Wi-Fi 聯盟明年底才會開放互通信認證申請，預計 Wi-Fi 6、6E 將仍是未來 1-2 年營運商主流，電信商 2024 年才將會推出 Wi-Fi 7 相關產品，都將持續為合勤控帶來成長。

合勤控也積極布局光纖市場，公司表示，由於疫情使消費者網路使用習慣改變、電信商積極升級至 MutiG 光纖服務等，預期未來光纖建設將進入高峰期，5-8 年內將會有大量光纖基建投資。