台股跌勢收斂險守月線 三大法人賣超48.65億元 外資連4賣

中方展開軍演，台海局勢緊張，台股今 (4) 日盤中賣壓出籠，一度急殺逾 230 點，摜破 14600 點關卡，不過，電子股回穩，傳產、金融跌勢迅速收斂，終場跌 74 點，收 14702 點，月線失而復得，成交值仍不足 2000 億元。三大法人合計賣超 48.65 億元，外資連 4 賣。

觀察三大法人今天資金動向，外資再賣超 42.53 億元，為連續 4 個交易日賣超；投信力挺台股，買超 12.33 億元，寫下連 30 買，創史上連買第二長的紀錄；自營商跟隨外資腳步，賣超 18.48 億元，三大法人合計賣超 48.65 億元。

國安基金傳出仍在場內支撐權值股，台積電今天不斷來回測試 500 元關卡，終場小跌驚險守住；聯電股價逆勢上漲 1.8%，站回 40 元；鴻海、聯發科小跌作收。金融股方面，富邦金跌逾 1%，但玉山金、兆豐金、第一金等均收漲，護盤意味濃厚。

譜瑞 - KY 第三季展望保守，預期 PC、面板庫存修正劇烈，今天股價反應利空，開盤即摔落至跌停鎖住，失守千元大關，收在 954 元，千金股僅剩四檔。亞德客 - KY 法說後遭到多家外資下修目標價，最低看至 679 元，今天股價應聲重挫逾 9%，收 749 元。

網通族群為今天多頭指標，智邦開盤上演秒填息，盤中一度大漲 5%，站上所有均線，終場漲幅收斂，以 253.5 元作收，此外，明泰、建漢、啟碁、神準、中磊等多檔漲勢也不俗。