旅客太多吃不消 倫敦希斯洛機場要求停售夏季機票、限出境人數

由於人力不足、旅客人數過多，國際航空運輸重要樞紐、倫敦希斯洛機場 (Heathrow) 已要求各航空公司停止販售夏季機票，並將限制單日出境人數 10 萬人上限，直到 9 月 11 日。

希斯洛機場執行長 John Holland-Kaye 周二 (12 日) 在致客戶公開信中說，這是個艱難的決定，但過去幾周以來，每日出境人數經常超過 10 萬人，員工根本忙不過來，旅客大排長龍、班機誤點衍生的支援需求、行李未和旅客同時抵達、準點率低迷、班機最後一刻取消，種種麻煩層出不窮。

儘管旅客人潮還沒有回到疫情爆發前的水準，但確實已比前兩年的防疫封鎖期間大幅成長，希斯洛機場的處境是許多主要機場的縮影，包括倫敦蓋特威機場 (Gatwick)、阿姆斯特丹史基浦機場 (Schiphol)，最近也都宣布單日人數限制。

對於停售機票，代表航空公司的國際航空運輸協會 (IATA) 主席 Willie Walsh 笑稱機場的要求實在「荒謬」。

FlightAware 數據顯示，6 月迄今，希斯洛機場在預定出發七日內取消的出境航班一共 559 班，比 2019 年同期暴增 299%。起飛班機中，42.4% 延遲起飛，遠高於 2019 年同期的 29%，平均等待時間超過 36 分鐘，比 2019 年同期多 33%。