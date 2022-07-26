華南銀行深耕ESG落實永續金融精神 獲「2022台灣永續投資獎」肯定

華南銀行響應政府推動公股金融事業 ESG 倡議平台及綠色金融政策，積極將資金導入永續相關領域，從綠色投融資到永續發展聯貸案都有相當卓越的表現，今 (111) 年首度參加財團法人台灣永續能源研究基金會「2022 台灣永續投資獎」評選，即榮獲「機構影響力類銀行組 - 楷模」及「個案影響力類永續主題投資 - 金級」的高度肯定，獲各界關注。

投資評估納入 ESG 華南銀行奪「2022 台灣永續投資獎」二大獎項

在綠色投資方面，華南銀行已簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明，並制定永續投資策略，包含股權與債券投資等，皆已將 ESG 因子納入投資評估流程，兼顧量化與質化分析，並定期檢視成效，期望透過機構投資人的影響力，促進企業進行適當決策、落實責任投資，以實際行動支持企業邁向綠色轉型，形成投資、產業和社會共同追求永續發展的良性循環。

在大力耕耘 ESG 投資下，截至 110 年底，華南銀行永續股權投資之餘額占總投資部位已達 90% 以上；另持續投資永續相關債券，近五年複合成長率達 227%，投資產業橫跨公營事業、電子、金融、電信交通、電源儲能和電子紙等，期望打造永續生活圈，也因此獲得「機構影響力類銀行組 - 楷模」的殊榮。

華南銀行表示，為聚焦與環境相關有正面效益之企業，自 106 年起就以「節能環保」為永續投資主題，透過檢視標的企業的主要銷售產品或製程是否經過節省能源之設計、開發與管理，且已有實際成效或取得相關綠色標章認證，精選出投資標的，行之有年的主題投資碩果累累，躋身「個案影響力類永續主題投資 - 金級」的行列。

展現綠色金融力 華南銀行促產業創新及低碳轉型

華南銀行積極響應政府政策，已在今年 6 月 15 日正式加入赤道原則協會，成為自願簽署之全球性會員銀行之一，與金融同業共同努力強化環境與社會領域風險管理。

不僅如此，華南銀行近年也致力引領國內企業與國際接軌，促進產業創新及低碳轉型，從數據來看，截至今 (111) 年 6 月底，華南銀行投資綠色債券餘額達新臺幣 136 億元，綠色產業放款餘額約達 3,681 億元；自 110 年迄今，永續發展聯貸案已承作逾 20 件，金額達 300 億元以上，持續號召同業加入綠色及永續金融行列，因此根據專業機構 REFINITIV 公布資料，華南銀行在今年上半年聯貸市場主辦聯貸穩坐第三名，成績斐然。

除此之外，華南金控 (2880-TW) 近年持續入選為「臺灣永續指數」成分股，永續發展的基因已內化在集團每一個成員的血液中，華南銀行先前除了獲得「109 年國家永續發展獎 - 企業類」殊榮外，110 年度更榮獲太陽光電最高榮譽光鐸獎「優良金融服務獎」肯定，成為獲頒該獎之首家公股行庫。展望未來，華南銀行將秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，讓永續金融精神落實在營運中，同時運用更全方位的金融專業服務，擴大永續投資規模、引導產業低碳轉型，與企業和社會攜手共創美好將來。



