ESG授信夯 一銀統籌主辦正隆90億元聯貸

正隆 (1904-TW) 今 (25) 日與第一銀行等 11 家金融機構完成 5 年期 90 億元聯貸案簽約，超額認貸 126%，由於 ESG 聯貸正夯，聯貸案納入 ESG 指標連結利率條款，依 ESG 的表現，給予相應減碼。

第一銀行積極將 ESG (環境、社會、公司治理) 結合經營策略，截至 2022 年 6 月底止，「永續績效連結授信專案」合計已核准 41 件，核准金額逾 630 億元。

本此 ESG 聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，台北富邦銀行、合作金庫銀行及華南銀行擔任共同主辦銀行，並邀集土地銀行、元大銀行、國泰世華銀行、彰化銀行、台新銀行、遠東銀行、玉山銀行等金融機構參貸，認貸金額達 181 億元，超額認貸比率達 126%，最終簽約金額為 90 億元，本次聯貸資金將用於償還既有金融負債，暨充實中期營運週轉金。

一銀表示，正隆營運範疇遍及全球，在台灣、中國和越南設有 5 座造紙廠、21 座紙器廠，並持續布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，未來營收及獲利實屬可期。

正隆近年積極推動低碳製紙商模、發展再生能源、實踐數位轉型，從傳統製紙走向低碳「智紙」，每年貢獻減碳 1,040 萬噸，相當於 2.67 萬座大安森林公園二氧化碳吸附量，廢棄物再生規模化全臺第一。

第一銀行母公司第一金控也連續 4 年入選 DJSI「世界指數」成分股及連續 6 年入選「新興市場指數」成分股，名列台灣銀行業第一名。