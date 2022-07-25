ESG基金開箱文》永續投資聲量大，到底紅什麼？現在就選NN (L) 永續系列基金的3個Why

「地球恆久遠，一顆永流傳。」這麼珍貴的資產，當整個世界被喚醒重視永續議題的時候，自然快速竄上 Google 的熱搜關鍵字，只是令人意外的是，當今年市場動盪之際，ESG 永續投資熱度依然不減，到底有何魅力呢？NN (L) 永續系列基金為何有永續投資標竿的實力？現在又為何是進場布局永續投資的好時機？以下特別邀請永續投資專家野村投信，將針對「永續投資的 3 個 Why」逐一解析，助你掌握永續投資的「利與美」：

Why1、永續投資到底在紅什麼？為何市場動盪仍不減其魅力?

野村投信指出，一個主流趨勢的成形，資金動能是很重要的觀察指標，尤其當市場出現大變局，資金流向仍能不為所動，意味著對未來投資成長潛力擁有強大信心。根據晨星統計，永續主題基金總資產近 5 年大增約 4 倍，尤其 2020 年新冠疫情大暴發 (詳下圖一)，以及今年受到高通膨、FED 加速升息等影響，傳統基金都出現淨流出，永續主題基金卻仍逆勢吸金，投資魅力實在驚人。此外，以 NN 投資夥伴為例，旗下總管理資產已經有 91% 整合 ESG 投資策略，在在說明永續投資趨勢儼然成形。

Why2、NN (L) 永續系列基金為何有永續投資標竿的實力？

野村投信指出，NN 投資夥伴之永續投資團隊具有 3 個優勢條件：

第 1. 資歷夠長：NN 投資夥伴自 1999 年開始投入永續投資策略相關產品，相較聯合國 2004 年首次提出將 ESG 納入投資決策，MSCI 世界永續指數 2016 年才成立，NN 投資夥伴可說是「永續投資的老司機」。

第 2. 實力雄厚：雙核心永續團隊是展現 NN 投資夥伴實力的重要根基，包括健全永續股票投資團隊、及業界少有的獨立永續責任投資團隊，發展出獨特 ESG 挖寶秘笈，不只找到高品質、獲利佳，同時確實落實永續理念、甚至發揮影響力的永續企業，以追求永續之美並致力創造理想的投資回報。

第 3. 備受肯定：NN 投資夥伴早在 2008 年就簽署聯合國責任投資原則 (PRI)，並獲得最高 A + 肯定 *，旗下 NN (L) 全球永續股票基金、NN (L) 健康福祉基金也都獲得晨星永續最高評等 5 顆地球肯定 **。

Why3、市場動盪，為何現在是布局 NN (L) 永續系列基金的好時機？

野村投信指出，面對此刻市場動盪，美銀美林牛熊指標顯示，目前正落入「買進」區間、甚至歸零的抄底機會。根據彭博統計，扣除今年未滿一年的過去 5 次歷史經驗 ***，牛熊指標曾歸零，自跌破 2 開始投資，1 年後、3 年後的正報酬機會大，且大多有兩位數以上的報酬。

換言之，當前危機入市應以能夠在彎道超車、掌握未來行情回升的標的為主。以 NN (L) 全球永續股票基金為例，成立以來各期間上漲參與率都達到 100% 以上，意味著隨著行情落底並向上翻揚時，該基金將更有超額報酬表現機會，未來潛力可期。

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*NN 投資夥伴、PRI 聯合國責任投資原則、野村投信整理，資料日期：2022/5。A + 評等資料截至 2021/12/31。 ** 資料來源：晨星，資料日期：2022/5/31。晨星永續評等是利用基金完整持股計算投資組合整體 ESG Risk 分數，再比較同組別基金分數進行評等，共分五個評等，最高前 10％獲 5 顆地球評級；之後 22.5％為 4 顆地球；再下來 35％獲 3 顆地球；接在後面 22.5％為 2 顆地球，最後 10％則得到 1 顆地球。評級愈高代表該基金曝露在較少的 ESG 風險 *** 資料來源：Bloomberg，BofA Merrill Lynch Global Research，採用 MSCI 世界指數，資料日期：2022/6/23。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

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