商機夯 華銀推專屬貸款三大特色搶外送市場

外送員因收入不穩，想跟銀行申請貸款也頗有難度，華南銀行推出，專為外送員量身打造的信貸專案，結合保險保障、一段式利率以及免綁約等三大特色，讓外送員也有機會透過信貸籌措資金運用。

華南銀行表示，外送員與外送平台業者屬於承攬關係而非正式聘僱，因此不易取得銀行貸款，為解決這個痛點，除了在申辦手續上開放得以外送平台的「帳單或件數明細」取代傳統財力及在職證明外，還結合借貸團體保險，提供借款人人身保險保障，讓「資金」、「保障」能一次到位。

舉例來說，外送夥伴林先生因購買機車及修繕房屋而有臨時應急的資金需求，可憑身分證及外送帳單或件數明細向華南銀行申請「外送百保貸」信貸專案，貸款金額最高可達 50 萬元，貸款期間最長 5 年，同時採一段式利率 5.98% 起，讓借款人能輕鬆計算資金成本。

華銀表示，專案的「免綁約」規劃，讓借款人可隨時提前還款，不必額外負擔違約金。

另外，「外送百保貸」還與法國巴黎人壽合作，由華銀擔任要保人為借款人投保人身保險，提供信貸借款人身故、完全失能或暫時喪失工作能力時的保障。該保費由華南銀行支付予保險公司，借款人無須額外支付保費。

華銀表示，保險保障使借款人即使不幸發生意外事故，債務也不致由家人負擔，保障自己也保護家人。

華銀表示，即日起到今 (111) 年 12 月 31 日止，專案期間透過線上申辦可減免手續費 1000 元，線上申請華南銀行信用卡可再額外酌減手續費 500 元。