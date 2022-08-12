減稅利多！基本生活費估增4000元 四口之家報稅至少省800元

主計總處今 (12) 日公布 2021 年每人可支配所得中位數增加至 32.6 萬元，財政部將依此按家庭收支中位數的 6 成公告基本生活費額度，以此估算，2022 年每人基本生活費將增加 4000 元攀升至 19.6 萬元，如以最低稅率 5% 計算，四口之家至少可省稅 800 元。

財政部預估，今年每人基本生活費將從去 (2021) 年的 19.2 萬元調升至 19.6 萬元，屆時明年報稅就能適用，初估至少有 230 萬戶以上可因此受惠。

以四口之家計算，今年每人的基本生活費調升 4000 元，明年一個家庭的基本生活費將多了 16000 元，如以最低稅率 5% 計算，明年報稅至少可再省 800 元，

根據主計總處最新公告，去年每戶家庭可支配所得平均數 109.1 萬元，中位數 92.9 萬元，每人可支配所得平均數為 37.7 萬元，中位數則為 32.6 萬元。

根據納稅權利保護法規定，國家不可對人民維持基本生活所需費用課稅，至於基本生活費算法則是依照主計總處所公布，近一年每人可支配所得中位數的 6 成計算。

對於每年的基本生活費額度，財政部循例將在 12 月公告，並於隔年 5 月申報綜所稅時適用。