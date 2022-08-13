〈能源盤後〉墨西哥灣供應僅短暫中斷 原油收低 但本周走高

在新聞報導指出，墨西哥灣供應中斷可能僅是短暫事件，原油期貨價格周五 (12 日) 收低，但本周因市場擔憂歐美經濟衰退，原油走漲。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.25 美元或 2.4%，收每桶 92.09 美元，但本周仍上漲 3.5%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 76 美分或 0.8%，收每桶 98.84 美元，但本周仍上漲 4.1%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.046 美元，但本周仍上漲 6.7%。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 3.5178 美元，本周上漲 9.4%。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 8.768 美元，但本周仍上漲 8.7%。

市場推動力

路透社報導，因管道零件損毀，石油泄漏，周四 2 條墨西哥灣輸油管道遭關閉，但美國路易斯安那州一名官員表示，當日結束前就會更換壞損的輸油管零件，輸油管道周五就會恢復運作。

根據油田服務公司貝克休斯的數據，本周美國石油鑽井平台數量較上周增加 3 座，達到 601 座。

在上周 WTI 原油跌逾 9%、Brent 原油下挫 8.7% 之後，能源綜合商品處於反彈模式。在上周五強勁的美國就業報告和本周通膨緩和的 CPI 數據公布後，原油隨即站穩腳跟，提振市場信心，令其相信聯準會 (Fed) 不會過分激進升息，政策制定者可望在不使經濟陷入衰退的情況下抑制通膨。

然而，FxPro 的高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 認為，汽油價格從創紀錄的高位回落才是 7 月 CPI 數據下降的最大因素。「物價急劇放緩，以及燃料價格下降，引發市場臆測 Fed 將放緩收緊政策的腳步。石油是風險資產，本周油價上漲，因為經濟顯示出前兩個月下滑的影響。」

該分析師寫道，過去一周的價格上漲符合「修正性反彈景象」，並預警，如果未來幾日多頭找不到基本面理由，無法持續買進接近 94 美元的 WTI，那麼熊市預計將復甦。

