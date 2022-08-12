阿根廷央行再下猛藥 升息至近70%

阿根廷央行周四 (11 日) 決議升息 950 個基點 (38 碼，1 碼為 25 個基點)，加強緊縮力道，以壓制高達 71% 的通膨率。

阿根廷央行將基準的 28 日 Leliq 利率，從 60% 提高到 69.5%。該國兩周前才將利率調升 800 個基點至 60%，當時政府還進行內閣改組，新設置經濟「超級部長」，兼管製造業和農業。

周四公布的最新數據，再度凸顯升息的急迫性。阿根廷 7 月物價漲幅 7.4%，超越市場預期，過去 12 個月的通膨率達到 71%。高漲的通膨讓總統費南德茲 (Alberto Fernandez) 支持率降到 2019 年上任以來的低點，長期擔任經濟部長的古茲曼 (Martin Guzman) 上月初請辭，對阿國政府造成又一項打擊。

美國、巴西本周紛紛發布通膨減緩的報告，外界原本期待阿根廷通膨也將有所緩解，但事與願違。

墨西哥央行同日也再度宣布升息，調升 3 碼至 8.5%，是 2008 年啟用現行政策以來最高水準。墨西哥 7 月的通膨率為 8.15%，是 2000 年 12 月以來最高。

阿根廷央行表示，升息的目的之一，是讓實質利率更貼近正值，這正是阿根廷和國際貨幣基金 (IMF) 最近敲定 450 億美元債務協議的條件之一。

阿根廷通膨率到今年底可能觸及 90%，如何抑制通膨，以及處理債台高築和過度支出的老問題，是新任經濟部長 Sergio Massa 的首要任務。Massa 周四宣布對石油業的租稅和關稅優惠，和促進頁岩地層投資的舉措。