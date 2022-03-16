晟德轉投資全福生技上半年登興櫃 乾眼症新藥將完成二期諮詢會議

晟德 (4123-TW) 轉投資公司全福生技表示，旗下乾眼症滴劑治療新藥 BRM421，預計今年將與美國 FDA 完成二期臨床結束諮詢會議，後續將規劃三期試驗，搶攻全球千億元商機；全福預計今年上半年登陸興櫃。

董事長簡海珊表示，乾眼症滴劑治療新藥 BRM421 是運用幹細胞再生胜肽技術平台 (PDSP) 所開發出的候選藥物，其作用機轉在於促進幹細胞修復；據臨床試驗結果顯示，BRM421 安全性高，並能降低病患眼睛的乾燥感、灼熱剌痛感與畏光感，有機會搶佔第一線用藥市場。

簡海珊指出，BRM421 不僅將中國、香港、澳門大中華區的開發與商業化權利，授權給中國遠大醫藥，並在美國順利完成二次臨床試驗，合計超過 370 位病患參與藥物的安全性與療效性測試。

全福將向美國 FDA 提出二期臨床結束諮詢會議 (end-of-phase 2 meeting)，經諮詢後，便可直接規劃三期臨床試驗，預計今年完成諮詢會議。

全福表示，乾眼症是常見眼科疾病之一，隨著近年 3C 產品使用廣泛、長時間配戴隱形眼鏡以及近視雷射手術越來越頻繁，乾眼症人口急速上升並有年輕化趨勢。

據國際研調機構 GlobalData 預測，2028 年全球乾眼症藥物市場規模將達 111 億美元 (約新台幣 3167 億元)，2018-2028 年複合成長率可達 10.6%。