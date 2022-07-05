〈華碩新機發表〉今年出貨拚優於去年 下半年還有新機推出

華碩 (2357-TW) 衝刺手機業務，今 (5) 日正式發表新一代電競手機 ROG Phone 6，可望為營運添動能，展望今年，華碩手機全球營銷處長張舜翔表示，雖然今年新機發表時間較去年晚，但內部預期今年新機出貨量將至少與去年相當，市場預期，華碩下半年除有 ZenFone 系列新機外，也不排除再推出特別機款。

據統計，華碩去年手機出貨量約落在 80 萬台，主攻 ROG 電競手機、ZenFone 手機，共同執行長許先越指出，去年手機事業單季轉盈，今年上半年因沒有新機帶動，動能相對放緩，不過今年仍續以成長為目標，期待在新品帶動下，手機事業可望繳出獲利成績單。

華碩前一代 ROG Phone 5 在去年上半年即推出，對比今年 7 月才發表 ROG Phone 6，張舜翔說，主要是考量產品設計，希望採用最好的晶片高通驍龍 8+Gen 1 晶片，不過今年上市速度雖晚，但整體銷量仍預期將持平或小幅優於去年前一代機種。

在供貨上，張舜翔表示，目前料況都符合預期，頂規產品也均提早與供應商下單，近年也觀察到整體手機配件需求升溫，包含手柄、風扇等，樂觀認為 ROG 電競手機周邊配件的搭配率，相比一般市面上手機約 5-10% 搭配率還高。

觀察整體電競手機趨勢，張舜翔強調，華碩 ROG Phone 主攻頂級遊戲玩家體驗，近年持續致力在體驗、效能提升，包含 CPU、影像、聲音體驗等，雖然有很多品牌陸續搶食這塊大餅，但認為屬於良性競爭，可望進一步推升整體電競手機市占、需求量。